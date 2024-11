Droga, Fratelli d'Italia: "Empoli città dello spaccio"

Nonostante le continue denunce dei cittadini e della stampa circa quello che sembra essere l'inarrestabile degrado del viale Buozzi, il quale appare divenuto il principale luogo di spaccio e consumo di stupefacenti della città, l'amministrazione comunale si distingue per i suoi sofismi e, soprattutto, per la sua assenza.

Ancora una volta, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Empoli Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano "sono costretti a rilanciare il grido di allarme e di sconforto dei cittadini residenti lungo il viale Buozzi, i quali continuano a inviare foto di soggetti che o spacciano stupefacenti o consumano stupefacenti, senza preoccuparsi di bucarsi davanti a tutti su una panchina, come documentato nella foto allegata".

"Una volta, a Berlino, c'era un parco chiamato lo "zoo", noto anche grazie al famoso film, per essere luogo di ritrovo e spaccio di stupefacenti... oggi, a Empoli, grazie a questa amministrazione comunale, abbiamo il parco della Rimembranza lungo il viale Buozzi che, non essendo stato addobbato per il prossimo Natale, potremmo definire il "parco dello spaccio della città del Natale", prossima meta del trenino che mostra le bellezze empolesi, dove i Magi potrebbero arrivare con il nuovo tris “hashish, eroina e cocaina” da portare in dono ai soliti noti, definiti “risorse” dalla pubblicistica demagogica: la befana invece non porterà cenere e carbone per timore che si “facciano” pure quelli".

Per Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano "ormai questa amministrazione comunale ha superato ogni imbarazzo e, al di là di inutili dichiarazioni politicanti su futuribili quanto fantomatiche azioni di contrasto del degrado urbano e dello spaccio in città, si sta distinguendo per l'assenza su questi temi".

"Evidentemente - concludono i consiglieri di Fratelli d’Italia Empoli - questa amministrazione comunale preferisce le “panchine del buco e dello spaccio” alla “panchina tricolore in ricordo delle vittime delle stragi nazifasciste e delle foibe” … tanto del lavoro “sporco” del contrasto allo spaccio, alla criminalità urbana e al degrado continuano a farsene carico poliziotti e carabinieri che non finiremo mai di ringraziare per il loro impegno a tutela dei cittadini".

FRATELLI D'ITALIA EMPOLI

