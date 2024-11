Abusò di una ragazza fuori dalla discoteca, condannato in primo grado a otto anni

Condannato in primo grado ad otto anni di reclusione, l’uomo 36enne, italiano, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza di 27 anni, per fatti che sarebbero avvenuti nel marzo 2023 nei pressi di una discoteca di Chiesina Uzzanese.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe accompagnato la ragazza, che voleva prendere una boccata d’aria, al di fuori del locale. Lei ha raccontato di non ricordare niente di quanto accaduto ma di essersi risvegliata seminuda all’interno dell’auto dell’uomo. Ritrovate le amiche e andata in ospedale, la ragazza era stata dimessa con una prognosi di 40 giorni per l’abuso subito.

