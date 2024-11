Da tutta Italia per giocare a Subbuteo, ecco la tredicesima edizione del torneo 'Città di San Miniato'

Domenica 24 novembre la casa culturale di San Miniato Basso si animerà di un centinaio di appassionati provenienti da tutta l’Italia per sfidarsi con l’intramontabile gioco del Subbuteo. L’occasione è il torneo “Città di San Miniato”, giunto alla tredicesima edizione, organizzato dal Subbuteo Club Sombrero che ha la propria sede proprio nella casa culturale di San Miniato Basso.

Il gioco del calcio in miniatura, tanto in voga fin dagli anni Settanta del secolo scorso, si conferma di grande attualità grazie anche all’impegno della FISCT che disciplina l’attività agonistica di persone di ogni età presso i vari club presenti in tutte le regioni. Recentemente, si sono svolti in Inghilterra addirittura i mondiali di Subbuteo, dove l’Italia ha trionfato e il club Sombrero di San Miniato ha avuto il privilegio di avere propri giocatori convocati nella Nazionale.

L’evento di domenica, patrocinato dal comune di San Miniato e da San Miniato Promozione, avrà inizio alle ore 9,00 con la presentazione del torneo e l’avvio dei gironi eliminatori da cui scaturiranno i finalisti che nel pomeriggio si giocheranno il titolo fino alla finalissima prevista intorno alle ore 18,00. Per tutto il giorno sarà quindi possibile assistere ad avvincenti sfide dove si vedranno in azione alcuni tra i mgliori giocatori italiani di Subbuteo. Inoltre, sarà possibile visitare il mercatino delle miniature dipinte a mano, vere e proprie chicche per i collezionisti