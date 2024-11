"La città giardino che unisce le generazioni", al via il cortometraggio degli studenti di Rosignano

Al via i laboratori per la produzione del cortometraggio “La Città Giardino che unisce le generazioni”: un docufilm realizzato dall’IC Carducci-Fattori e da Mandragola Editrice s.c.g. e Laboradio Srl grazie al Bando Scuole 2023 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” del CIPS - PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA promosso dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti. Bambini e bambine scopriranno e racconteranno il proprio territorio, indagando e filmando la storia di Rosignano Solvay, la sola città-giardino in Italia dove dal 1919 la fabbrica dette vita ad un villaggio operaio, organizzando uno spazio urbano con aree verdi e spazi a misura d’uomo.

Il laboratorio, della durata di 100h, coinvolgerà cinque classi tra Secondarie di Primo Grado e Scuola Primaria e si svilupperà in un percorso di formazione sul linguaggio cinematografico, con proiezioni di opere audiovisive e analisi critica del film, una ricerca storica su fonti dirette, la mappatura del territorio e la realizzazione del docufilm con interviste intergenerazionali. Gli studenti e le studentesse, tramite gli esperti di Laboradio, saranno formati agli strumenti di ripresa e montaggio, alla scrittura e alla narrazione visiva, oltreché alla recitazione e al sound design. Da una prima fase teorica per imparare i concetti base del cinema e del suo potenziale per raccontare e ricordare, si passerà a una fase pratica in cui si applicheranno sul campo gli insegnamenti appresi.

I veri protagonisti del percorso saranno i giovani, che riprenderanno i luoghi simbolici di Rosignano, raccoglieranno testimonianze intervistando gli anziani del paese, impareranno a lavorare in squadra e svilupperanno il loro pensiero critico. Il progetto terminerà con la condivisione del lavoro dei ragazzi con la comunità attraverso la proiezione del docufilm di 30 minuti al cinema teatro Solvay.

“Da molto tempo immaginavo di realizzare una video documentario sulla Città Giardino che ha una storia unica in Italia – dichiara Lidia Gattini, autrice del progetto e Presidente di Mandragola Editrice – e ho trovato nella Scuola Fattori collaborazione e tanto entusiasmo. La “Città giardino che unisce le generazioni” rappresenterà il culmine del percorso formativo scolastico, unendo il paese attraverso una narrazione collettiva di valorizzazione dell’ambiente e della sua conservazione. La struttura narrativa sarà integrata da elementi come fotografie dell’Archivio Storico Solvay, riprese sul campo degli edifici storici, grafiche informative e narrazioni personali. Le interviste agli anziani da parte delle bambine e dei bambini metteranno in luce non solo la storia, ma anche la trasformazione nel tempo e l'impatto sulla comunità”.

“Ringrazio Lidia Gattini – riferisce la Dirigente scolastica, Valentina Barsacchi – per questa proposta di partecipazione al Bando Cinema che ha destato nel nostro Istituto grande curiosità e immediato interesse. Anche le famiglie hanno accolto positivamente questa progettualità cogliendone la valenza educativa. La considero una bella e preziosa opportunità per i nostri alunni, perché il cinema è, e può essere, un potente strumento educativo, di inclusione, di partecipazione e di conoscenza della realtà. Essere presente al Festival del Cinema per la scuola di Palermo mi ha dato ulteriori conferme sui percorsi virtuosi che è possibile intraprendere lavorando in classe sul cinema, soffermandosi sulle riflessioni e sulle emozioni suscitate dalla visione di film, specificamente destinati ai nostri alunni”.

Fonte: Ufficio stampa

