Terzo appuntamento di Libere, libere libere: si presenta il libro 'L'imbarazzo del cuore'

A Montopoli in Val d'Arno la presentazione del libro “L'imbarazzo del cuore. Primo atto di un percorso impegnativo empatico e gratificante sull'affettività e sessualità” di Lori Vanni e Sandra Vivaldi. L'appuntamento è per giovedì 21 novembre alle 21 in sala consiliare a Montopoli quando le autrici dialogheranno con Emma Donnini. Un libro che nasce dall’esigenza di raccogliere e documentare attività e materiale didattico sperimentati nella scuola dell’Infanzia e Primaria al fine di fornire a educatori/educatrici uno strumento di lavoro operativo, facile e immediato. L’opera affronta le tematiche dell’affettività e della sessualità attraverso presupposti teorici, ipotesi progettuali, documentazione di esperienze, percorsi didattici, mesostici di parole-chiave e una raccolta di testimonianze di alunni/e, genitori e insegnanti. Rappresenta la prova tangibile che percorsi sulla sessualità sono possibili, realizzabili e garanti di una crescita completa ed equilibrata.

La presentazione si inserisce nel calendario Libere, Libere, Libere, organizzato dal Comune di Montopoli, in collaborazione con associazioni e realtà locali, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Dopo i primi due appuntamenti dello scorso fine settimana prosegue così la rassegna pensata per coinvolgere più aspetti della società nel lavoro di sensibilizzazione contro la violenza di genere e sui generi.

Il cartellone prosegue poi con una lezione aperta di teatro, organizzata dalla compagnia teatrale Passpartout martedì 26 novembre alle 21.15 nei locali della Pubblica Assistenza. Un calendario che si conclude con la proiezione del film “La bambina segreta” al circolo Arci Torregiulia. Una pellicola del 2022 diretto da Ali Asgari che racconta la Theran di oggi.

Per tutto il mese di novembre la Torre di San Matteo a Montopoli, sarà illuminata di rosso grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Montopoli. Oltre agli appuntamenti, il novembre di Montopoli sarà caratterizzato anche dalla diffusione di alcuni filmati volti a sensibilizzare sul tema. Insieme alla logopedista Francesca Giani e all'associazione Abbracciami Aps sono stati distribuiti alle farmacie presenti sul territorio e ad alcune attività commerciali dei video per informare sulla violenza di genere e sui modi per chiedere aiuto. Alcuni di questi video utilizzano la comunicazione aumentativa alternativa per diffondere un messaggio quanto più inclusivo. I video saranno pubblicati durante il mese di novembre sui canali social del Comune.





