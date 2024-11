Anniversario dell'istituzione delle Comunità del Granduca leopoldo, Cordone (Lega): "Embrione dei moderni Comuni"

Nell'odierna ricorrenza del 243⁰ anniversario dell'istituzione delle Comunità da parte del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo con atto firmato il 20 novembre 1781, Marco Cordone (Vicesegretario Provinciale di Firenze della Lega Toscana Salvini Premier), interviene per ricordare questa importante ricorrenza che costituisce l'embrione dei moderni Comuni:" Con atto firmato il 20 novembre 1781, il Granduca Pietro Leopoldo istituisce le Comunità nell'ambito delle riforme cosiddette leopoldine, istituti che nascono con l'intento di razionalizzare in maniera moderna, il Governo locale del Granducato di Toscana come per esempio Firenze, ove ancora non esisteva un municipio autonomo, essendo lo stesso Granduca, il governante della Capitale mentre con tale riforma che sarà operativa dal 1 marzo 1782, viene istituita la figura di un Gonfaloniere, nominato per 1 anno, con sede autonoma, personale proprio e potere disegnato per rappresentarela Città e lavorare per la stessa. La riforma delle Comunità testimonia quanto fosse moderno, oserei dire contemporaneo, il pensiero riformatore dei Granduchi lorenesi perché dall'operatività di tale editto nasce l'embrione dei moderni Comuni che ha portato l'attuale Regione Toscana (il cui territorio più o meno incide sui confini granducali), ad essere oggi costituita da 273 Comuni mentre allo stesso tempo, osserviamo che una regione notevole come la Lombardia sia costituita di 1502 Comuni ed un'altra regione importante come la Campania, consti di 550 Comuni. Da toscani, dovremmo sentire forte il peso della contemporaneita' della storia granducale e lavorare tutti per migliorare ancora di più la nostra terra, da sempre grande Regione d'Europa ".-

Marco Cordone (Vicesegretario Provinciale di Firenze della Lega Toscana Salvini Premier)

Notizie correlate