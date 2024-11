Cna Storie, pet protagonisti nell'azienda empolese Malucchi Made in Italy

Come ogni mercoledì alle 12.15 è tornata in onda su Radio Lady 97.7 la rubrica 'CNA Storie'. Nella nuova puntata della trasmissione, in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio, è stato ospite Jacopo Malucchi dell’azienda empolese Malucchi Made in Italy.

Giovane imprenditore e artigiano di 28 anni, il brand si rivolge al mondo pet prevalentemente con pettorine e collari per gli amici a quattro zampe, personalizzati e con materiali Made in Tuscany. Una produzione tra avanguardia e tradizione, accompagnata dall’amore per i cani come raccontato da Malucchi presente negli studi di Radio Lady in via Ponzano con Marco Goretti di CNA Empolese Valdelsa. Di seguito l'intervista completa.

Un mestiere quello dell’artigiano ereditato prima dal nonno e poi dal babbo, "ex modellista di vecchia scuola, è stato un creativo al 100% - dice Jacopo Malucchi - ha lavorato per brand di altissimo livello" e "creato prodotti per uomo e donna. Ma aveva già iniziato a metter mano al settore pet" in tempi ancora arretrati per gli accessori per animali, evidenzia l’imprenditore, come gli anni Ottanta "è stato uno dei primi".

Oggi Malucchi nella sua azienda disegna pezzi unici, pensati per il cane e ovviamente per il cliente. Fin da adolescente con la passione per la lavorazione della pelle, appresa in famiglia, "fino a vent’anni ho lavorato da mio padre, poi ho deciso di aprire la mia attività e sono già sei anni che lavoro in autonomia". Dalla creazione del prodotto alla sua promozione, le collaborazioni con boutique e aziende vanno dall’Italia all’estero: "I materiali provengono dal circondario del comprensorio del Cuoio, i gioielli da un artigiano orafo di Arezzo".

Dal disegno, si sviluppa l’idea dei pezzi, non solo di lusso ma attenti alla comodità e per tutti: "Ci distinguiamo grazie a tecniche dell’antico artigianato. Una pettorina che da fuori sembra completamente moderna, con un design innovativo, all’interno ha tecnica e materiali che derivano da anni e anni di lavorazioni dei pellami".

Ricordato da Cna uno dei settori, nel quale rientra anche l’azienda di Malucchi: "All’interno di Cna ci sono raggruppamenti trasversali, uno di questi sono i giovani imprenditori" dice Goretti. Un gruppo "per mettere in relazione persone che si affacciamo al mondo dell’imprenditoria" tra competenze da apprendere, incontro tra generazioni e "un modo diverso di fare impresa" rispetto a un tempo.

Malucchi Made in Italy si trova al Terrafino, dove l’imprenditore con altri tre artigiani è presente in un Creative Lab in via 1 Maggio, "qui creiamo pezzi per i clienti che vogliono venire a trovarci" realizzabili "in base a disponibilità e gusti" conclude Jacopo Malucchi. "Siamo sempre aperti, ma meglio prendere un appuntamento così da dedicare tutto il tempo necessario a vestire al meglio il vostro amico a quattro zampe".