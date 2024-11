"È quasi Natale": la magia delle feste arriva in anticipo a Capanne di Montopoli Valdarno

Dopo il successo dello scorso anno la magia delle feste torna ad avvolgere Capanne di Montopoli Valdarno con la seconda edizione “È quasi Natale”, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Capanne con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa.

Domenica 24 novembre a partire dalle 10.30 Piazza Vittorio Veneto sarà eccezionalmente chiusa al traffico per trasformarsi in un vero villaggio di Natale, dove grandi e piccoli avranno l'occasione di vivere una giornata indimenticabile, contante iniziative che introdurranno alla magica atmosfera delle feste.

“Un evento possibile grazie alla sinergia che ci vede protagonisti con il Centro commerciale naturale e l'amministrazione comunale” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli “il Ccn di Capanne si conferma una realtà dinamica e in forte crescita, dove gli imprenditori si impegnano sacrificando tempo ed energie alla propria attività per creare eventi fondamentali per la promozione e la valorizzazione del territorio”.

“Siamo contente di presentare l’evento È quasi Natale – hanno detto la vicesindaca Irene Cavallini e l’assessora all’associazionismo Kendra Fiumanò – un appuntamento che dà il via a tutte le iniziative del calendario natalizio organizzate sul territorio comunale. Ci piace sottolineare il carattere inclusivo di questo evento grazie alla partecipazione anche di associazioni come Geniali, Abbracciami, le Amiche del Gomitolo e della compagnia teatrale No Grazie. Grazie al Ccn Capanne per tenere viva e vivace la frazione. Siamo sicure che i tanti momenti pensati per i bambini e le bambine costituiranno per loro dei bei ricordi e per l’intera comunità una bella memoria collettiva”.

“Il successo dell'anno scorso ci ha spronato a fare sempre meglio e abbiamo organizzato con entusiasmo la seconda edizione che ci avvicina alle feste natalizie con tante novità dedicate alle famiglie e tante occasioni di divertimento, a partire dal forno artigianale per la cottura dei mattoni e dalla bubble house che accoglierà grandi e piccoli in uno scenografico igloo” spiegano Maurizio Di Gioia e Marilena Gambale, presidente e consigliera del Centro commerciale naturale di Capanne.

“Il programma della giornata di domenica – ha detto l’assessore al commercio Marzio Gabbanini – è la dimostrazione dell’impegno e della volontà che gli uomini e le donne del Ccn Capanne mettono in ciò che fanno. Grazie al Ccn e a Confcommercio per questa bella iniziativa, l’amministrazione comunale è vicina alle associazioni e alle realtà che quotidianamente si impegnano per il bene della comunità. Invito tutti a venire a Capanne domenica!”.

Il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli evidenzia “la voglia di fare e lo spirito di squadra che caratterizza il Ccn di Capanne, capace di mettere in campo numerose iniziative di successo nei diversi periodi dell'anno che hanno contribuito a far conoscere il paese e il suo ricco tessuto commerciale”.

Dalla mattina sarà allestito il tipico mercatino artigianale, dove sarà possibile trovare prodotti tipici e idee regalo natalizie e dove i più piccoli potranno consegnare le loro letterine direttamente agli elfi della Casa di Babbo Natale. Una giornata di festa e allegria che avrà il suo culmine nel pomeriggio, con gli spettacoli di magia per grandi e piccoli, oltre al laboratorio creativo “L'Officina degli Elfi”, “Il Salottino delle Fiabe” della compagnia teatrale No Grazie, le specialità dell'associazione GeniAli Odv, la collaborazione dell'associazione Abbracciami Aps e le creazioni artigianali delle “Amiche del Gomitolo”.

Bambini e bambine potranno vivere l'emozione del “battesimo della sella” con una passeggiata a cavallo nel percorso allestito in piazza Vittorio Veneto. Sarà possibile assistere alla cottura dei mattoni, grazie al forno a legna appositamente installato in Piazza Vittorio Veneto. Un omaggio alla tradizione e alla storia dei mattonai di Capanne che dal 1930 partirono alla volta del Piemonte, dove all'epoca era forte la richiesta di manodopera qualificata per la produzione di mattoni.

Non mancherà l'area food, dove sarà possibile gustare il “Merendone” a base di bomboloni, frati, cioccolata calda e vin brulè.

