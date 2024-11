Il laboratorio Autonomamente di "Dopo di Noi - Toscana" fa visita al palazzo municipale di Castelfranco di Sotto

Ieri mattina (19 novembre) il comune di Castelfranco e in particolare l'assessore alle politiche sociali Filomena De Donato e il vicesindaco Monica Ghiribelli hanno ricevuto in comune i ragazzi del laboratorio "Autonomamente" della fondazione “Dopo di noi - Toscana” di Empoli. Samuele, Alice, Marilena, Mario, e gli operatori Giampiero e Silvana sono stati guidati in una visita al palazzo municipale di piazza Remo Bertoncini. Gli ospiti hanno visitato alcuni uffici, poi la sala giunta e la sala del consiglio comunale dove assessore e vicesindaco hanno spiegato chi vi si riunisce e le funzioni dei vari organi in particolare giunta e consiglio comunale. “Nel laboratorio Autonomamente che ha sede alla misericordia di Castelfranco di Sotto – hanno spiegato gli educatori, c'è anche quello di prendere coscienza di come funziona un comune e dei servizi che eroga. Quindi è nata con questo spirito la visita al palazzo municipale, lo scopo del laboratorio infatti è lavorare sulle possibili capacità di vita indipendente delle persone con disabilità tra queste capacità ci sono cucinare ed l'educazione alimentare, competenza pedonale ed orientamento, utilizzo dei servizi della città e mezzi pubblici tra cui anche i servizi erogati dal comune”.

La fondazione Dopo di noi Toscana, che ha sede a Empoli, è governata da un consiglio di amministrazione in cui siedono tra le le varie persone anche tutti i sindaci del Valdarno.

“Mi ha fatto estremamente piacere ricevere questa visita dai ragazzi del laboratorio Autonomamente. Si tratta di un percorso importante per cercare di rendere queste persone il più autonome possibili nella loro vita. Sono convinta infatti che l'integrazione nei vari contesti sociali passi anche dal potenziamento di queste capacità. In ogni modo tutte queste iniziative sono da apprezzare e sostenere. La visita al palazzo comunale credo che sia un momento importante in questo senso quindi ben vengano queste iniziative. Noi siamo sempre contenti di ricevere persone che vogliono saperne di più sulla vita del comune”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

