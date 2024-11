Intesa Toscana-Kyiv, Giani: "Insieme per la ricostruzione"

Si conclude la visita istituzionale in Toscana della delegazione ucraina della regione di Kyiv, finalizzata a stringere un’intesa per sostenere le esigenze sociali e umanitarie della popolazione di Kyiv per il perdurare del conflitto russo-ucraino.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il governatore di Kyiv Ruslan Kravchenko hanno fatto il punto sui risultati raggiunti, tra i quali spicca il partenariato tra l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e la clinica pediatrica della capitale ucraina.

“Questa intesa – ha spiegato Giani - ci porta a collaborare in sanità, sullo studio universitario, sui rapporti tra enti locali ed anche per la ricostruzione di Kyiv. Gli ucraini già stanno ricostruendo almeno due terzi dei luoghi che sono stati distrutti, ma la collaborazione con la Toscana potrà comunque essere importante in quest’opera di rigenerazione urbana. Lavoreremo inoltre sulla memoria, perché la città di Buča diventerà un luogo di memoria, per ricordare il genocidio che vi è stato perpetrato e il tentativo russo di soffocare uno stato sovrano”.

L’incontro si è concluso con i ringraziamenti del governatore Kravchenko per il concreto aiuto offerto alla rinascita dell’Ucraina. Particolarmente apprezzata, oltre alla collaborazione con il Meyer, anche la proposta della nascita di una piattaforma digitale per facilitare la collaborazione tra imprese toscane ed imprese di Kyiv. Il governatore ha invitato il presidente Giani a recarsi in Ucraina per ricambiare la visita e l’incontro si è concluso con la promessa del presidente di programmare una visita a Kyiv in primavera.

