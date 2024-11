Lettere anonime, da Rsu ex-Gkn querela contro ignoti

La Rsu ex-Gkn ha presentato querela contro ignoti per la lettera anonima inviata due giorni fa alla stampa, al presidente della Regione e alle organizzazioni sindacali. Il Cda della cooperativa Gff ha deliberato a sua volta di presentare querela.

"Nella lettera ci sono diffamazioni gravi - spiega la Rsu - e che ledono non soltanto le nostre persone ma tutta una comunità che in questi tre anni ha difeso il lavoro in quel sito produttivo e il territorio dalla speculazione. La lettera inviata arriva da un indirizzo email generico, che potrebbe aver creato chiunque, e non è firmata, motivo per cui la querela è contro ignoti. Questa pratica va avanti da tempo e abbiamo atteso fin troppo. Nella piena serietà e trasparenza di quanto stiamo facendo, ogni tema riguardante la vertenza, come ad esempio il piano industriale, ha avuto e continuerà ad avere gli ambiti appropriati e dedicati dove sviluppare in forma approfondita e trasparente ogni genere di dibattito e rispondere ad ogni richiesta. Come, ripetiamo, già fatto più volte".

Notizie correlate