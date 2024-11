Simonetti (Conflavoro PMI) e Carriero (FdI): "Empoli Città del Natale deve riportare il commercio locale al centro"

"Empoli si illumina per il Natale, ma è fondamentale che questa occasione diventi un volano per il commercio locale e un beneficio per tutta la città, comprese le frazioni," esordisce Daniela Simonetti, presidente della sezione commercio di Empoli e Valdelsa per Conflavoro PMI.

“Gli addobbi di quest’anno, sebbene migliorati, - sottolinea Simonetti - continuano a presentare elementi distanti dalla tradizione natalizia più autentica. Anche se, tuttavia, il vero nodo resta il rilancio del commercio locale. L’evento di Empoli Città del Natale attira molti visitatori, su questo non ci sono dubbi, ma gli incassi delle attività del centro storico, il cuore pulsante della nostra città, non sono mai arrivati a toccare quelli attesi. Come rappresentante di categoria e come cittadina, invito i commercianti a ottimizzare questo periodo con strategie mirate, capaci di valorizzare l’esperienza dei visitatori e incentivare gli acquisti. Le strategie richiedono un ritorno al passato, un approccio filosofico che sottolinea l'importanza della collaborazione tra le parti, ovvero un commercio basato sulla sinergia tra i negozi, utile a creare un ecosistema di valore che attiri più clienti e che favorisca la crescita collettiva."

Tra le proposte di Simonetti figurano iniziative semplici e collaborative:

Sconti incrociati tra negozi, per incoraggiare i clienti a esplorare più attività;

Programmi di fidelizzazione, per creare un circuito virtuoso e sostenibile;

Buoni acquisto rilasciati con i ticket del trenino o alle bancarelle, come incentivo per le

famiglie.

"Queste idee, facilmente realizzabili, possono rilanciare il commercio di vicinato, dando nuovo slancio alle attività del centro e delle frazioni, io rimango a disposizione, come esperta nel settore commercio, per aiutare i commercianti nella realizzazione di questi programmi" conclude Simonetti.

Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, Cosimo Carriero, interviene, sostenendo la visione di Simonetti, rilanciando anche il tema degli investimenti natalizi. "Quest’anno l’amministrazione ha stanziato circa 150 mila euro per il centro storico e, per la prima volta, 20 mila euro per le frazioni. Un passo importante quest’ultimo, dopo gli anni di totale abbandono delle frazioni, anni durante i quali molte aree della nostra città non hanno visto nemmeno una lucina per Natale, apparendo come zone buie e desolate, dove non si respirava l’atmosfera natalizia che l’amministrazione tanto vantava. Tuttavia, è fondamentale che questi soldi tornino a beneficio della comunità, specialmente dei commercianti locali, che negli ultimi anni hanno sofferto una crisi aggravata anche dall’apertura di grandi catene alle porte della città," sottolinea Carriero.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia esorta a riportare il commercio di vicinato al centro della strategia natalizia, con azioni concrete che coinvolgano tutte le attività, senza lasciare indietro nessuno: "Ogni euro speso per il Natale deve rappresentare un investimento che rafforzi il tessuto economico locale, per un Natale che sia davvero per tutta Empoli, non per pochi e, soprattutto, non per i soliti.”

Carriero conclude: “Dato che i soldi, nonostante i nostri dubbi espressi anche in Consiglio Comunale, ormai sono stati spesi, dobbiamo non perdere l’occasione che ha Empoli di unire tradizione, innovazione e inclusività per trasformare il Natale in un motore di crescita economica e sociale, non solo nel cuore della città ma anche nelle sue periferie.”

