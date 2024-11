Torna la buona pratica della consegna gratuita delle borracce alle scuole primarie

Torna una buona pratica che fa bene a tutte e tutti ma soprattutto all’ambiente: la distribuzione gratuita di borracce per scoraggiare e ridurre di molto l’utilizzo delle bottigliette di plastica nelle scuole primarie del territorio. Un messaggio di forte valenza ambientale che si rinnova anche quest’anno.

Questa mattina, mercoledì 20 novembre 2024, sono state consegnate alle classi ‘prime’ delle primarie empolesi 380 borracce. A portarle fisicamente, l’assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli, Laura Mannucci.

"Queste borracce diventano un gesto più che simbolico per un comportamento sempre più consapevole nel produrre meno rifiuti - sottolinea l’assessora -. Ridurre il consumo della plastica, aiuta a rispettare il nostro ambiente. Sono molto contenta che fin da piccoli si adottino le buone pratiche per diventare cittadine e cittadini migliori e ringrazio Acque spa di continuare a promuovere questa bella iniziativa".

Un progetto portato avanti in questi anni in collaborazione con l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e Acque Spa che prosegue nella direzione intrapresa dal Comune di Empoli sempre più ‘plastic free’, grazie all’approvazione di una delibera per diminuire l’utilizzo dei prodotti di plastica monouso negli eventi pubblici organizzati o patrocinati dallo stesso e del gestore della risorsa idrica per un’acqua sempre più buona, sana e controllata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate