Acciaio, ora serve un 'progetto Piombino'

Alla presenza del consiglio di fabbrica di Jsw, la Regione Toscana prepara la strategia in vista della riunione del 27 novembre al Mimit. In campo il futuro dell'acciaio in Toscana e in Italia dopo l'accordo fra Metinvest e Jsw sulla suddivisione delle aree per il progetto di riqualifiazione industriale di Piombino.

Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, ha incontrato a Piombino la Rsu e i sindacati di Jsw: Fim, Fiom, Uilm e Usb.

"E' stata una riunione positiva, abbiamo avuto la possibilità di approfondire molti aspetti che intendiamo portare all'attenzione del Governo il 27 al tavolo convocato dal Ministero delle imprese e del made in Italy" spiega Fabiani.

Il consigliere di Giani anticipa: "Serve un 'progetto Piombino', con il principale obiettivo di tutelare i lavoratori nella transizione verso il nuovo assetto industriale del polo: si parte dalla formazione mirata e dalle necessarie tutele salariali".

Anche questo incontro, che segue la visita del presidente Eugenio Giani della scorsa settimana, ha lo scopo di ribadire il ruolo attivo che la Regione intende assumere nella stesura dei due accordi di programma previsti.

Fonte: Ufficio Stampa

