Mostra del Tartufo di San Miniato, ospite la vincitrice di Masterchef Eleonora Riso. Torna la risottata in piazza

Siamo al giro di boa per questa 53esima Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato: la rassegna organizzata da Fondazione San Miniato Promozione, infatti, sabato e domenica giunge al secondo dei tre weekend. Dopo un primo fine settimana con ottimi numeri, si preannuncia un secondo weekend con un programma molto ricco, che vedrà il coinvolgimento anche di ospiti importanti: la vincitrice di MasterChef 13 Eleonora Riso, infatti, domenica pomeriggio sarà nominata ambasciatrice del tartufo di San Miniato nel mondo, poco prima di cimentarsi in un attesissimo cooking a Casa Tartufo (per prenotare 057142745 oppure ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it).

Domenica sarà anche la volta della classica risottata gratuita promossa da chef Gilberto Rossi di Pepenero per omaggiare Renato Tozzi, l’inventore oltre 50 anni fa dell’allora Sagra del tartufo: chi vorrà potrà quindi gustare gratuitamente alle 18 in piazza Duomo un piatto di risotto al tartufo sotto la scalinata del Pepenero; nell’occasione sarà possibile fare una donazione in memoria di Edi Gori, compianta commerciante ed ex presidente del CCN San Miniato.

Alcune info fondamentali: alla Mostra si accede solo col servizio navetta (costo 4,50 euro) che parte da via Guerrazzi 102 e fa la spola con piazza Dante (il sabato dalle 10 alle 00.30 e la domenica dalle 10 alle 23.50).

MOSTRE E MUSEI

E poi le mostre a Palazzo Grifoni (con l’esposizione dedicata ai macchiaioli e ai post macchiaioli), all’Orcio d’oro (mostra fotografica su Shalom) e nella Via Angelica (a cura di EgolArt di Lorenzo Terreni), a cui si aggiungono i musei aperti, a cominciare dal Museo del tartufo delle colline samminiatesi (Mutart), dove si possono realizzare delle visite guidate e delle analisi sensoriali. Senza dimenticare il tour di palazzo Formichini ogni domenica alle 11 (prenotare allo 057142745) e le dimostrazioni di cerca del tartufo sopra i loggiati di piazza Dante.

DEGUSTARE IL TARTUFO

Capitolo cooking show: sabato alle 13 Cristian Borchi della Locanda Antica Porta di Levante (Vicchio), con la partecipazione del cantastorie Francesco Fuligni e la sua band; alle 15.15 tocca a Stefano Pinciaroli del Ristorante PS di Cerreto Guidi (una Stella verde alla sostenibilità) e alle 16.30 chef Fabrizio Marino del ristorante Maggese di San Miniato.

Si passa a domenica: alle 13 chef Juri Zanobini del ristorante Antica Farmacia di Palaia (menzionato nella Guida Michelin 2024), alle 15 chef Simone Acquarelli del Ristorante Saqua di Montescudaio (menzionato nella Guida Michelin 2024), a cui seguirà l’arrivo della vincitrice di MasterChef 13 Eleonora Riso.

DIBATTITI E PREMIAZIONI

Sabato alle 11 allo spazio incontri di Casa Tartufo in piazza Duomo presentazione alla stampa della seconda edizione della “100 Miglia – Città di San Miniato” e del passaggio della 1000 Miglia in città. Si va a domenica: alle 11 nello spazio incontri di piazza Duomo interverranno Maura Latini (presidente Coop Italia) e Daniela Mori (presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze) sul ruolo della cooperazione di consumo fra sostenibilità e tradizione; alle 12 nella stessa location talk show a cura della scrittrice Gabriella Genisi “I legami tra letteratura e cibo: dagli spaghetti all’Assassina di Lolita Lobosco al tartufo di San Miniato”; alle 17.30 è invece prevista la consegna del “Premio Tozzi” al giornalista enogastronomico Leonardo Romanelli.

MUSICA E TEATRO

Poi spettacoli e concerti: alle 21.15 all’auditorium Crédit Agricole “C’era una volta un pezzo di legno!” di e con Daniela Poggi e Marco Belocchi, in collaborazione con Dramma Popolare e Casa Culturale (ingresso libero con donazione minima di 5 euro, il ricavato sarà devoluto in beneficenza a sostegno della Casa Famiglia Caritas di San Miniato); ancora alle 21.15 ma a palazzo comunale concerto del quartetto Cantarei. Da non dimenticare alle 16.30 in cattedrale la XVIII edizione della Rassegna “Cori in Città” promossa dal coro “Monsignor Cosimo Balducci”. Chiuderà la giornata la risottata gratuita. Da ricordare che oltre a tutti i vari appuntamenti saranno disponibili i punti ristoro, gli stand dei tartufai, dei vignaioli e dei produttori d’olio.