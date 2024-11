Screening Night a Firenze: test HIV gratuiti

Al PoliAmbulatorio CRI Oltrarno (Borgo S. Frediano, 12), dalle 21 alle 01, test HIV verranno erogati gratuitamente da personale sanitario e Volontari della CRI, con un servizio di assistenza orientato all’informazione sulle infezioni sessualmente trasmesse (Ist), in particolare ad HIV, comportamenti a rischio, informazione sul testing, modalità di esecuzione ed esposizione dei risultati.

L’attività di testing del 22 novembre si inserisce nell’ambito dell’European Testing Week autunnale dal 18 al 25 novembre - uno dei due appuntamenti annuali dedicati in tutta Europa a promuovere la consapevolezza sull’importanza dei test precoci sulle malattie sessualmente trasmissibili. Sarà gestita dal Comitato CRI di Firenze e offrirà la possibilità di effettuare un test rapido, anonimo e gratuito per l’HIV. Basteranno appena 10 minuti e una piccola puntura sul dito, con la quale prelevare una goccia di sangue, per avere una informazione dettagliate circa il proprio stato sierologico e, in caso di positività preliminare, potersi confrontare su come accedere alle cure. Oggi infatti, una persona con HIV, se trattata precocemente con i farmaci antiretrovirali può avere la stessa aspettativa di vita media di chi non è mai entrato in contatto con il virus.

Nella stessa serata, saranno previste attività di sensibilizzazione tra i giovani: i Volontari del Comitato CRI di Firenze proporranno brevi quiz a risposta multipla con i quali valutare le proprie conoscenze su HIV/AIDS, metodi di trasmissione, prevenzione e falsi miti. Previste anche una serie attività dinamiche volte ad analizzare il livello di preparazione sulle infezioni sessualmente trasmissibili e a porre l'attenzione sulle implicazioni che queste possono avere sulla vita di tutti giorni, favorendo percorsi di sensibilizzazione basati su un’educazione sessuale inclusiva e consapevole.

I giovani sono sempre più a rischio infezioni sessuali. Sotto i 30 anni il pericolo è spesso sottovalutato e i risultati sono allarmanti: sifilide, gonorrea, ma anche clamidia, papilloma virus e aids, sono infatti patologie ancora molto diffuse. Le conoscenze su rischi e pericoli per la salute sono spesso sommarie: ad esempio, delle oltre 30 malattie sessualmente trasmissibili, la maggior parte dei ragazzi ne conosce solo 2 o 3 oltre all’Aids, mentre studi condotti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Istituto Superiore di Sanità rilevano nell’adolescenza la fascia d’età più a rischio.

“Nel 2024, parlare di HIV significa affrontare non solo una sfida sanitaria, ma anche sociale: ancora oggi, troppe persone scoprono tardivamente la propria condizione, compromettendo le possibilità di trattamento e prevenzione,” afferma Danilo Mariniello, Infermiere Referente Public Health e Campagne di Promozione della Salute, di Croce Rossa Firenze. “Per questo è fondamentale promuovere lo screening e sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST). Prevenire significa educare, informare e dare accesso a strumenti di tutela della salute: il nostro lavoro si fonda su questo principio e continueremo a essere in prima linea per costruire una società più consapevole e responsabile”.

L’impegno della Croce Rossa di Firenze si concretizza anche nei percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità rivolti alle scuole fiorentine, con l’obiettivo di formare le nuove generazioni su temi chiave come il rispetto, la consapevolezza e la prevenzione. Parallelamente, i volontari portano avanti campagne di sensibilizzazione e attività di prevenzione per le IST, offrendo strumenti concreti per proteggere la salute e contrastare lo stigma legato a queste tematiche.

Per coinvolgere attivamente i giovani, un ulteriore appuntamento dedicato alla prevenzione dell’HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST) e alla promozione di stili di vita sani, verrà proposto in occasione della Giornata Mondiale della lotta all’AIDS in uno dei luoghi del divertimento più noti: il Central Club Firenze. Dalle 23 alle 2 del 30 novembre, saranno presenti all’interno del locale Giovani Volontari che si occuperanno di coinvolgere i clienti disponibili in varie attività di sensibilizzazione, proposte in forma ludica, nell’apposito corner CRI allestito con materiale informativo, nel quale verranno proposti quiz su HIV e altre IST. A coloro che parteciperanno in forma attiva alle attività, verrà regalato un preservativo, come da campagna nazionale di sensibilizzazione CRI LoveRED.

Questa iniziative rientra nell’ampio programma di Croce Rossa Italiana “CRI LoveRED”, che vede coinvolti 183 comitati di Croce Rossa in tutta Italia ed ha l’obiettivo di promuovere un’educazione sessuale consapevole dell’importanza della prevenzione. La campagna prevede anche attività di informazione e sensibilizzazione in materia di educazione sessuale, benessere emotivo e sessuale, e sensibilizzazione da svolgersi presso le scuole, le università, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione giovanile con attività peer to peer e distribuzione di preservativi.

