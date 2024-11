Trasporto emergenza-urgenza, Misericordie fiorentine: "Bene aumento budget deciso da Regione"

“Siamo grati alla Regione Toscana per aver ascoltato le nostre istanze e compreso l'importanza di destinare maggiori risorse al trasporto sanitario. Questo intervento rappresenta un segnale concreto e atteso che arriva al termine di un lungo percorso di confronto fra le Misericordie e tutte le altre associazioni che operano quotidianamente per garantire questo servizio essenziale”.

A dirlo è Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina, che commenta così la decisione della Giunta regionale toscana di aumentare il budget destinato al trasporto sanitario.

I nuovi fondi saranno destinati a sostenere le associazioni impegnate nel trasporto sanitario, un servizio fondamentale per garantire che ogni persona, indipendentemente dalla classe sociale, provenienza o condizione economica, possa accedere alle cure necessarie.

“Come Misericordie – continua Ceccherini - rimaniamo ogni giorno in campo per rispondere a chi ha bisogno, con la stessa dedizione che ci contraddistingue da sempre. Questo supporto economico ci permette di continuare a garantire un servizio indispensabile per la salute e il benessere della comunità”.

“Il Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina – conclude Ceccherini - conferma il proprio impegno nel collaborare con le istituzioni per rispondere alle crescenti esigenze della popolazione, continuando a svolgere il proprio ruolo di pilastro della rete sanitaria e di solidarietà sociale in Toscana”.

Fonte: Ufficio Stampa

