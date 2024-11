Arte e tradizione, festa a Montespertoli per il patrono

Il prossimo 30 novembre, la comunità di Montespertoli si riunirà per celebrare il Patrono Sant’Andrea con un ricco programma di eventi dedicati all'arte, alla cultura e alle tradizioni, coinvolgendo cittadini e visitatori in un'atmosfera di festa e condivisione. La giornata si aprirà presso il Centro per la Cultura “I Lecci”, dove si terrà la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini stranieri residenti a Montespertoli. Un momento simbolico e significativo che sottolinea i valori di inclusione e coesione della comunità.

Alle ore 16:00, nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale, si terrà la cerimonia di donazione dell’opera “Metamorfosi Visive” di Antonella Bardi nell’ambito dell’iniziativa "Sant’Andrea d’Artista", che ogni anno celebra i talenti artistici del territorio.

“Ricevere l’invito dall’Amministrazione del Comune di Montespertoli a partecipare a questa iniziativa, dove ogni anno un artista del territorio dona un’opera d’arte, per me è stato veramente significativo. Questa è stata l’occasione per poter condividere la mia arte con la comunità montespertolese. Il quadro che io ho donato: Metamorfosi Visive - Collage su tela - Introduce una presenza della Natura che non conserva molto di sereno e lieve; testimonia una nuova ricerca e un nuovo desiderio del cambiamento in una prospettiva di crescente astrazione.” dichiara l’artista, Antonella Bardi.

Antonella Bardi è un’artista eclettica che combina danza, collage e insegnamento. Inizia a sperimentare il collage negli anni ’90, traendo ispirazione dalla natura e dalla sua passione per i fossili. Le sue opere uniche integrano materiali naturali e materiali di fattura umana, esplorando il tema della trasformazione. Coreografa e docente, Bardi unisce le arti visive al movimento scenico, come dimostrato nelle sue mostre e spettacoli. Le sue creazioni sono state esposte in varie rassegne artistiche e utilizzate in progetti culturali e concertistici.

L’evento sarà arricchito dall’esecuzione di brani musicali a cura della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, creando un connubio tra arte e musica nel cuore della comunità. L’opera di Antonella Bardi sarà poi esposta permanentemente nel Palazzo Comunale, rappresentando un ulteriore omaggio alla creatività locale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa