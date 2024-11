Per dire no alla violenza sulle donne: incontro aperto al pubblico all’ospedale Santa Maria Annunziata. Pittura e musica per l’evento

L’ospedale Santa Maria Annunziata ha deciso di celebrare la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne organizzando un incontro aperto a tutti, per parlare di donne ed esperienze vissute. L’appuntamento dal titolo ”Per dire no alla violenza sulle donne” è lunedì 25 novembre (alle 12) presso la sala biblioteca dell’ospedale (primo piano dall’ingresso, accanto all’Auditorium).

Sarà presente una rappresentanza della casa della “Fraternità della visitazione”, l’associazione di volontariato sociale che nasce nel 2001 come frutto ulteriore di un'esperienza già presente nel territorio della Diocesi di Fiesole dal 1981, l’“Unione familiare Santa Maria dell'Accoglienza”, che allora raccoglieva un gruppo di sei case-famiglia aperte all'accoglienza nello stile della totale gratuità. L’associazione è nata con lo scopo di offrire un luogo accogliente per tutti, in particolare per chi si trova ad affrontare un periodo difficile della propria vita, in condizioni di solitudine, povertà, abbandono ed emarginazione sociale.

Durante l’evento sarà presente la pittrice e scultrice Anna Cecchetti. Ci sarà anche un’interpretazione musicale. L’evento è patrocinato dalla Asl Toscana centro oltre che dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze e da OPI Firenze Pistoia.

La Giornata è stata ufficializzata dall’assemblea dalle Nazioni Unite nel 1999 che ha scelto questa data in ricordo dell’uccisione delle sorelle Mirabal, avvenuta nel 1960 a Santo Domingo perché si opponevano alla dittatura del regime di Rafael Leónidas Trujillo. In loro memoria, il 25 novembre del 1981 ci fu il primo Incontro Internazionale Femminista delle donne latinoamericane e caraibiche. Da quel momento in poi, il 25 novembre è stato riconosciuto in larga parte del mondo come data per ricordare e denunciare il maltrattamento fisico e psicologico su donne e bambine.