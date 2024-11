Rischio truffe in Versilia, falsi addetti di Gaia nelle case, invito a denunciare

Altri due tentativi di truffa da parte di un falsi addetti del Gestore idrico. Ancora una volta GAIA S.p.A. si fa portavoce delle segnalazioni giunte dai propri utenti, con l'obiettivo di contribuire a smascherare eventuali malfattori e allertare i cittadini, fornendo loro gli strumenti per non cadere in futuro in trappole simili.

La prima segnalazione interessa il comune di Viareggio, dove un truffatore si è presentato presso l’abitazione di un utente spacciandosi per un operatore GAIA, nello specifico per un esattore dell’azienda, e ha richiesto il pagamento di alcune bollette della fornitura idrica. Fortunatamente l’utente ha avuto la prontezza di mandare via questa persona, di non farla entrare in casa e di non dargli il denaro che richiedeva. Immediatamente ha chiamato il nostro numero verde 800-223377 segnalando l’accaduto.

A Camaiore invece un utente ha segnalato sempre al numero verde di GAIA che è stato contattato telefonicamente da una persona, la voce era femminile, che lo allarmava del fatto che l'acqua fosse sporca. Anche in questo caso il signore non ha proseguito la conversazione e ha allertato il Gestore.

GAIA S.p.A. tiene a specificare innanzitutto che il Gestore non bussa alla porta dei cittadini per richiedere il pagamento delle bollette, effettuare analisi o altre verifiche dell'acqua del rubinetto e non telefona dispensando consigli o promozioni in bolletta.

I nostri addetti, con tesserino di riconoscimento con logo GAIA, presente anche sull'auto di servizio, soltanto in rari casi hanno necessità di recarsi nella proprietà privata degli utenti e in tale evenienza è fissato prima un appuntamento.

Purtroppo queste azioni fraudolente continuano a verificarsi e a rischio sono soprattutto le categorie di cittadini più deboli. Pertanto è più che mai valido l’invito a tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a segnalare presunti tentativi di truffa alle autorità competenti e anche al numero verde di GAIA 800-223377, gratuito da fissi e mobili. Ciascuno può fare la propria parte per salvaguardare la sicurezza della comunità.

Sul sito web di GAIA al link https://www.gaia-spa.it/index.php/campagna-di-sensibilizzazione-contro-truffe-e-raggiri è stata pubblicata una sezione dedicata alla salvaguardia della sicurezza degli utenti in contrasto a truffe e raggiri.

Fonte: Ufficio Stampa

