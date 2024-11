Percorsi speciali per persone con disabilità alle Gallerie dell'Accademia

Martedì 3 dicembre 2024, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, la Galleria dell’Accademia di Firenze organizzerà dei percorsi speciali dedicati ad utenti con limitazioni alle funzionalità visive e uditive. L'iniziativa prevede due visite tattili per persone ipovedenti o non vedenti, ­­e due visite tematiche nella lingua italiana dei segni (LIS) per persone non udenti.

Si comincerà la mattina, con il percorso tattile "San Matteo, esplorare la forma immersa nel marmo", rivolto a persone non vedenti o ipovedenti e articolato su due turni – il primo alle ore 9:00, il secondo alle ore 11:00.

La visita, a cura di Giulia Coco (Funzionaria Storica dell’arte della Galleria dell'Accademia) ed Eleonora Pucci (Funzionaria Restauratrice della Galleria dell'Accademia), approfondisce la ricerca artistica di Michelangelo attraverso l'esplorazione tattile del San Matteo, scultura destinata a decorare il Duomo di Firenze e appena abbozzata dall'artista. Attraverso l'esperienza tattile – la visita prevede di poter toccare il San Matteo con l’uso di guanti – i partecipanti potranno riconoscere i diversi segni lasciati dagli strumenti utilizzati e, analizzando le potenzialità espressive della materia e della tecnica, scoprire la poetica dello scultore che fece del “non finito” la propria cifra filosofica e artistica. L'esperienza è concepita per ospitare 4 persone più accompagnatori per ciascun turno.

Nel pomeriggio, l'iniziativa proseguirà con il percorso "Sculture in Accademia", che prevede due visite guidate tematiche per persone non udenti con interprete LIS – articolate su due turni, alle ore 14:00 e alle ore 16:00 e rivolte a un massimo di 10 persone per turno (oltre alla guida e al traduttore LIS).

La visita approfondisce l’evoluzione dell’arte scultorea rinascimentale, analizzando le potenzialità espressive della materia e della tecnica attraverso il confronto tra le opere di Michelangelo e il modello in terracruda del Ratto delle Sabine di Giambologna. La visita mette in luce come gli artisti, pur usando tecniche e materiali diversi, esplorino l’espressività della materia e le conoscenze tecniche del loro tempo. Il percorso partirà dalla Sala del Colosso per poi procedere ai Prigioni e alla Tribuna del David fino al transetto sinistro.

“Le attività in programma rappresentano un progetto pilota per la Galleria dell’Accademia” – commenta Giulia Coco, funzionario storico dell’arte, responsabile dei Servizi educativi ed Accessibilità della Galleria dell’Accademia di Firenze – “Per la prima volta, infatti, l’esperienza di visita tattile sarà letteralmente senza barriere, prevedendo l’apertura del cancello di protezione del San Matteo per permettere il contatto diretto con l’opera, mentre per quanto riguarda le visite nella lingua dei segni, si tratta della prima esperienza per il museo”.

Le visite si effettueranno su prenotazione.

PROGRAMMA:

San Matteo, esplorare la forma immersa nel marmo

2 visite guidate tattili per persone cieche e ipovedenti

Martedì 3 dicembre 2024 alle ore 9.00 e alle ore 11.00.

Durata: un’ora e mezza circa.

N. partecipanti: 4 persone ipovedenti o non vedenti + accompagnatore (max. 8 persone per turno)

Sculture in Accademia

2 visite guidate tematiche per persone sorde con interprete LIS

Martedì 3 dicembre 2024 ore 14.00 e ore 16.00.

Durata: un’ora e mezza circa.

N. partecipanti: 10 persone non udenti + una guida e un traduttore LIS (max. 12 persone per turno).

