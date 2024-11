Agricoltura, domani il convegno di Confagricoltura Toscana sulle nuove regole europee introdotte in agricoltura

Un convegno sulle novità per la nuova campagna agraria a seguito delle ultime indicazioni fornite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

È “Coltivare nella Pac”, il convegno di Confagricoltura Toscana per confrontarsi con autorevoli relatori sul secondo anno di applicazione della nuova Politica agricola comune, la complessità delle direttive e la difficoltà nel programmare.

Il convegno si terrà nella sede di Italia 7 (via Sestese 67) alle 10.30. Sono previste la diretta tv su Italia 7 (canale 19 del digitale terrestre) e la diretta streaming sul canale Youtube di Confagricoltura Toscana.

Dopo i saluti istituzionali di Luca Giannozzi, vicepresidente Confagricoltura Toscana, interverranno Angelo Frascarelli, professore del dipartimento di scienze agrarie alimentari e ambientali dell’Università degli studi di Perugia, Vincenzo Lenucci, direttore delle politiche di sviluppo economico delle filiere agroalimentari di Confagricoltura, Aproniano Tassinari, presidente Uncai – Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici ed Industriali e Mario Braga – presidente nazionale del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

“Tra gli agricoltori toscani c’è molta confusione – dice il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri – le direttive vengono impartite in ritardo e questo non aiuta un settore come l’agricoltura toscana, già alle prese con un contesto economico complesso e sfide legate alla sostenibilità. Le aziende agricole hanno bisogno di stabilità normativa per poter pianificare e operare efficacemente, e nel convegno di mercoledì affronteremo il tema con agricoltori ed esperti del settore”.

Fonte: Confagricoltura Toscana

