Il pranzo annuale di solidarietà di Bhalobasa per dare speranza a Tougouri

Aperte le prenotazioni per il pranzo annuale di solidarietà dell’organizzazione di volontariato Bhalobasa. Si svolgerà l’8 dicembre, dalle 12:30, al Centro Pastorale Madre Teresa di Calcutta di Perignano. Per iscriversi si può scrivere a segreteria@bhalobasa.it, telefonare allo 0587.616142 (il mercoledì, dalle 18:00 alle 20:00, sede di Perignano, in via Gramsci 24) o al numero 328.4780382 (il martedì dalle 17:30 alle 19:30, sede di Pisa, in via Pilla zona San Giusto).

Il ricavato del pranzo, tolte le spese, sarà destinato a un progetto di Bhalobasa molto importante, “Coltivate la speranza a Tougouri”, in Burkina Faso. Un villaggio che molto spesso ci ha accolto durante i nostri viaggi solidali e in cui abbiamo portato avanti sostegni a distanza e attuato numerosi interventi. Purtroppo Tougouri, da qualche anno, è un bersaglio di gravi attentati terroristici che hanno seminato morte e distruzione. Il progetto abbinato al pranzo agisce proprio per supportare la popolazione per quanto riguarda alcune delle urgenze che incombono come la crisi alimentare, l’accesso a scuola e la tutela degli organi e delle vedove. Per approfondire: progetti@bhalobasa.it.

Il costo del pranzo è di 25 euro per gli adulti, di 10 euro per i ragazzi e per studenti e studentesse universitari mentre i bambini fino a 6 anni non pagano e sono graditi ospiti. Per i bambini e le bambine è prevista anche una animazione dedicata, gratuita, con Pallina Animation, per divertirsi e giocare insieme.

Il pranzo prevede anche un aperitivo speciale con l’accoglienza e non può mancare la Bottega della Solidarietà, in questo caso in magica versione natalizia. Sarà presentato anche il calendario Bhalobasa 2025, con una sorpresa tutta da scoprire e foto scattate dai volontari durante i viaggi. Infine sarà possibile acquistare il nuovo libro dell’associazione, Racconti di incontri, 33 anni di vita di Bhalo attraverso storie, immagini e incontri.

Per informazioni: conunicazione@bhalobasa.it, info@bhalobasa.it e www.bhalobasa.it.

