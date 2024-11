Sette alloggi popolari presto assegnati alle famiglie di Altopascio

Sono sette gli alloggi popolari che l’amministrazione D’Ambrosio assegnerà ad altrettante famiglie del territorio, così come stabilito dalla graduatoria definitiva del bando Erp, pubblicata all’albo pretorio proprio in questi giorni. Si è infatti conclusa la procedura legata al bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che consentirà a sette nuclei familiari di avere un appartamento a prezzi popolari: 85 i cittadini ammessi nella nuova graduatoria, la prima post-Covid, 4 gli esclusi.

“Questa assegnazione rappresenta un fatto direi storico per Altopascio - spiega il sindaco Sara D’Ambrosio -, poter assegnare 7 nuovi alloggi a 7 nuclei familiari, emersi dalla nuova graduatoria post-Covid, quindi con esigenze e bisogni cambiati, è un risultato importante, frutto di un lavoro prezioso, complesso e necessario portato avanti con il nuovo bando e con un monitoraggio sul territorio: sono stati recuperati alcuni immobili, che erano vuoti o la cui assegnazione era decaduta, altri saranno recuperati grazie ai finanziamenti che otterremo e alle mobilità di famiglie all’interno del territorio, così da liberare appartamenti grandi e poter quindi intercettare meglio i bisogni, per dare risposte concrete a un’urgenza attualissima, come quella della casa. Poterlo fare assegnando 7 alloggi significa esserci realmente accanto ai cittadini: garantire un tetto a chi è in difficoltà rappresenta un pilastro della nostra azione amministrativa.”.

“Gli appartamenti disponibili sono sette, ma si trovano in diverse fasi di disponibilità – aggiunge l’assessore al welfare e al benessere di comunità, Valentina Bernardini –. Un paio sono immediatamente pronti, altri sono in corso di ristrutturazione e per alcuni stiamo individuando i finanziamenti necessari per avviare i lavori. Inizieremo a consegnare quelli già pronti e procederemo gradualmente con gli altri, man mano che saranno disponibili”.

Con questa azione, l’amministrazione D’Ambrosio conferma il suo impegno a favore del diritto alla casa e del supporto alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà, promuovendo politiche di welfare concrete e orientate ai bisogni reali della comunità.

Fonte: Ufficio stampa

