La magia di Villa Dianella, sulle colline di Vinci all’insegna di gusto e tradizione

È la più storica delle fattorie di Vinci, ma anche quella che si rinnova ad ogni stagione, proponendo a fianco dei suoi vini totalmente prodotti in loco, brunch appetitosi sempre nuovi (dai bolliti all’arrosto girato, dai tortellini al tacchino farcito), ma anche laboratori di piccolo artigianato, visite in cantina, minicorsi di degustazione e ricette per sughi o marmellate.

Villa Dianella Wine Resort di Vinci è un vero gioiello, sintesi di territorio e tradizione, legata alla Toscana, sulle colline ma a due passi da Sovigliana e da Empoli. La racconta a Radio Lady con l’intervista che potete ascoltare qui, la titolare Veronica Passerin d'Entreves.

“La produzione di vino è il cuore dell’attività della fattoria - spiega Veronica Passerin d'Entreves – una fattoria che è un vero e proprio villaggio dove viviamo sia noi che le persone che qui lavorano. Produciamo rossi, rosati, vermentino, ma anche l’Orpicchio, il nostro fiore all'occhiello, un vino bianco molto raro che già da due anni ottiene i tre bicchieri del Gambero Rosso”. “Qui si fa vino da sempre – racconta ai microfoni della radio, intervistata da Cristina Ferniani - la mia famiglia è qui da circa 100 anni, prima di noi i Torrigiani Fucini”.

Renato Fucini, nume tutelare della cultura Empolese, riposa infatti proprio nei possedimenti della Villa, dal 1921. Un luogo magico e incantato, che cambia ad ogni stagione così come cambiano il clima, il territorio e le lavorazioni della terra, ma nel quale chiunque lo desidera può fare un’esperienza, enologica, gastronomica, di soggiorno o culturale.

La struttura infatti offre ben 12 suite nel wine resort, con una piscina che si affaccia sulla “Vigna di Leonardo”, ma si può entrare in Villa anche solo per visitare la cantina, fare una degustazione, o assaporare il meglio della tradizione toscana al Bistrot delle scuderie, da Pasqua a ottobre sempre aperto a pranzo e cena, in bassa stagione dal venerdì alla domenica. A piedi della villa poi, il Magazzino Dianella, nato come rivendita, è oggi una bottega vecchia maniera vera e propria, dove si può mangiare, degustare, o anche frequentare dei minicorsi di degustazione o fare dei laboratori; sabato 30 novembre alle 16,30, in programma quello per le corone dell’avvento, con legna e materiali dei nostri boschi, da appendere poi in casa per il Natale.

Prossimo appuntamento al Bistrot invece, domenica 1 dicembre, con il brunch dedicato all’arrosto girato.

Ma queste sono solo due delle tante occasioni che Dianella offre da qui a Natale, per informazioni e prenotazioni:

villadianella.it e magazzinodianella.live-website.com

DIANELLA SOC. AGR. A R.L.

Via Dianella 48 - 50059 Vinci (FI)