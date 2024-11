CNA Storie, oltre 40 anni di artigianato e gusto: il panificio e pasticceria 'F.lli Tomasulo'

Oltre 40 anni di artigianato, tradizione e gusto. Nuovo appuntamento con la rubrica di ‘CNA Storie’, il programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì alle 12.15 e in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa. Nella puntata di mercoledì 27 novembre Andrea, Fabio e Fabrizio Tomasulo hanno presentato la pasticceria e panetteria F.lli Tomasulo di Castelfiorentino. L’azienda, attiva dal 1978, è specializzata nella produzione di dolci e prodotti da forno artigianali.

Alla trasmissione ha partecipato anche Valentina Cantini, rappresentante di CNA Empolese Valdelsa.

L'intervista integrale si trova nel canale Facebook di Radio Lady.



Quando nasce l'attività?

"L’attività nasce nel 1978 da un’idea di nostro padre, che avviò il panificio a conduzione familiare. Nel 2008, dopo il pensionamento dei nostri genitori, abbiamo deciso di proseguire l’attività, seguendo le orme di nostro padre.

L'attività è partita all'inizio come un semplice panificio, il laboratorio è stato trasformato in una pasticceria grazie alla passione di Andrea, rispondendo così alla crescente domanda di dolci artigianali nella zona".

Avete delle pagine social?

Sulle loro pagine social Instagram e Facebook è possibile ammirare le splendide creazioni realizzate con cura e maestria: “Rimaniamo un po’ in ombra sui social perché passiamo la maggior parte del tempo in laboratorio. A gestire la parte online ci pensano i nostri figli e le mogli, che sono più esperti di noi con questi strumenti”.

Quando è iniziato il vostro rapporto con CNA?

"I fratelli Tomasulo si sono associati nel 2010, - ha detto Valentina Cantini di CNA, - quando hanno costituito la società approfittando di un bando dedicato alla giovane imprenditoria. CNA supporta le aziende nella gestione dei bandi e nei rapporti con le banche per i finanziamenti. Grazie a quel bando, che forniva agevolazioni per l’imprenditoria giovanile, i fratelli hanno ricevuto il nostro supporto e avviato la loro attività. Il rapporto con CNA è proseguito nel tempo e io sono entrata in contatto con loro più recentemente, durante la crisi delle materie prime. In quell'occasione si è presentata l'opportunità di portare all’attenzione questo problema".

Quali sono state le maggiori difficoltà quando i vostri genitori vi hanno lasciato l’attività?

"All’epoca ero un lavoratore dipendente, - racconta Fabrizio Tomasulo - quindi diventare imprenditore ha cambiato tutto. Ti rendi conto che ci sono molti aspetti a cui devi prestare attenzione, prima fra tutte l’amministrazione".

"Devi essere sempre reperibile e pronto a risolvere i problemi, - sottolinea invece Andrea Tomasulo - soprattutto quelli dei dipendenti. Il tempo libero diventa un ricordo: se programmi qualcosa, devi essere pronto a lasciar perdere tutto e correre in azienda, se necessario".

Ci avete portato un panettone e dei ricciarelli: come si preparano?

"Per i ricciarelli, la sera mettiamo le mandorle a bagno in acqua. Il giorno dopo le scoliamo, le asciughiamo e le passiamo in un macchinario che le raffina insieme allo zucchero. La lavorazione continua fino a ottenere una consistenza sempre più fine. Il panettone, invece, richiede circa due giorni di lavoro. Dopo la cottura, viene farcito con gocce di cioccolato e crema al pistacchio. Una volta pronto, lo lasciamo riposare capovolto per un giorno prima di incartarlo" , così Fabrizio Tomasulo

Pandoro o panettone? Con il Natale alle porte, quale dei due è più richiesto?

"Sicuramente c’è una grande richiesta di panettoni, ma anche di prodotti tradizionali come ricciarelli, panforte e torroni. I panettoni, però, superano di gran lunga i pandori in termini di richiesta".

La pasticceria Panetteria dei Fratelli Tomasulo si trova a Castelfiorentino in Via B. Gozzoli 5.

Per informazioni contattare lo 0571 629817.