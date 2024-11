Guasto alla rete idrica, problemi a Sesto Fiorentino

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Sesto Fiorentino che i problemi di approvvigionamento che stanno interessando alcune delle zone basse del comune sono causate da un guasto in via dei Giunchi. Il nostro personale è già attivo per iniziare lo scavo e provvedere all’intervento di riparazione. A breve i nostri operatori lavoreranno inoltre al sezionamento della rete per limitare i disagi al tratto di strada direttamente interessato dal guasto e compreso tra viale Ariosto e via Bruschi.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta creando loro.

