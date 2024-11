Torna agli Uffizi la Madonna del Baldacchino di Raffaello

Dopo oltre un anno di assenza, torna nella sua casa fiorentina in Palazzo Pitti un grande capolavoro di Raffaello, la Madonna del Baldacchino. L’imponente tavola è stata infatti “in trasferta” a Pescia (provincia di Pistoia) dal 7 maggio al 1 ottobre 2023, nella cappella Turini del Duomo, dove era stata accolta per quasi 150 anni prima di rientrare definitivamente a Firenze, per essere collocata nella reggia granducale.

Prima e dopo la mostra, la Madonna del Baldacchino è stata ospite dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, dove è stata sottoposta ad accurate indagini tecniche ed analisi diagnostiche. Ora è di nuovo protagonista nella Sala di Saturno della Galleria Palatina: la pala si trova qui dal 1828, anno di apertura al pubblico della Palatina stessa.

La Madonna del Baldacchino è una delle opere identitarie del museo, insieme ad altri capolavori di Raffaello come la Madonna della Seggiola, la Madonna del Granduca e la Visione di Ezechiele, conservate nello stesso ambiente, che tradizionalmente viene considerato lo scrigno delle opere del genio urbinate: tra gli altri dipinti del Sanzio, custoditi nella stessa sala, vi sono anche i tre splendidi ritratti di Francesco Maria della Rovere, di Fedra Inghirami e del Cardinale Bibbiena.

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio stampa

