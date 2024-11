Consiglio comunale di Empoli, i risultati delle votazioni dell'ultima seduta

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito ieri, mercoledì 27 novembre, alle 18. Come di consueto, può essere rivisto anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito le votazioni dei punti all'ordine del giorno:

Variazioni al Bilancio di Previsione 2024-2026. La mozione è stata approvata con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

Approvazione dello schema di convenzione della gestione associata educazione e istruzione. La mozione è stata approvata con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle su “abrogazione della legge 26 giugno 2024 n. 86 sulle disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario”. La mozione è stata approvata con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, contrari Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia Empoli del Fare su ritardi e tempistiche Consiglio comunale. La mozione è stata respinta con voti favorevoli di Fratelli d'Italia e Forza Italia-Empoli del Fare, contrari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle e Centrodestra per Empoli.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico su consapevolezza del lutto perinatale – Celebrazione del 15 ottobre. La mozione è stata approvata all'unanimità, dopo l'emendamento su proposta di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle respinto.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Alessio Mantellassi Sindaco su Giornata Mondiale del diabete. La mozione è stata approvata (con un emendamento approvato e uno respinto, entrambi proposti da Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle) con voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare, Centrodestra per Empoli, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su richiesta di restringimento della carreggiata di via della Motta nel quartiere di Pagnana. La mozione è stata respinta con voti favorevoli di Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, contrari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

