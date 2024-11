Doppio intervento di Acque a San Miniato: oltre 2 km di nuove condotte

Continuare l’opera di graduale ammodernamento della rete idrica, per ottenere miglioramenti sensibili nel servizio e ridurre l’incidenza delle perdite su tubazioni attualmente datate. È questo, da anni, uno dei principali obiettivi di Acque nel Basso Valdarno e, in particolare, nel comune di San Miniato, dove grazie alla stretta sinergia con l’amministrazione comunale va avanti il programma per la sostituzione di importanti tratti di condotte idriche deteriorate.

In questi giorni sono pronti a partire due nuovi, significativi interventi sull’acquedotto: il primo riguarda la posa in opera e l’attivazione di 1.400 metri di tubazioni in ghisa sferoidale - materiale più resistente rispetto alle condotte di “vecchia generazione” - in via Asmara, tra le località di Ontraino e Case Nuove di Roffia. Un lavoro da 760mila euro, che comprende anche il rifacimento degli allacci d’utenza e con diversi ostacoli da superare, come gli attraversamenti dei rii Pinocchio e Santa Maria, per i quali si attendono le autorizzazioni degli enti coinvolti. L’intervento, suddiviso in due lotti, terminerà entro la prossima primavera.

Con un investimento di 400mila euro, un secondo intervento comincerà a breve lungo via XXIV Maggio, tra La Serra e Bucciano: progettato anch’esso da Ingegnerie Toscane, avrà il medesimo obiettivo di eliminare l’incidenza dei guasti su una tubazione in cattivo stato. A essere ammodernato sarà un tratto di 600 metri da “mandare in pensione” e sostituire con tubazioni più performanti. Qui, come nel caso di via Asmara, a conclusione dei lavori si otterrà anche un potenziamento del servizio, poiché le condotte avranno un diametro maggiore di quelle attualmente in funzione.

Intanto procedono secondo copione le attività a Canneto per il risanamento dell’acquedotto in via Castelfiorentino (420mila euro d’investimento). Iniziati a ottobre, i lavori riguardano la realizzazione di 1.100 metri di nuove tubazioni. Per tutti gli interventi, una volta trascorso il tempo necessario per l’assestamento delle infrastrutture nel terreno, e con le condizioni meteo favorevoli, saranno garantite le riasfaltature dei tratti di strada interessati dai cantieri.

"Gli interventi in corso nel comune di San Miniato - ricorda il presidente di Acque, Simone Millozzi - rientrano tutti in Digital4zero, il nostro progetto co-finanziato dal PNRR che punta a implementare la digitalizzazione degli acquedotti e ad efficientare il servizio, aumentando le distrettualizzazioni delle reti, diminuendo le perdite e, di conseguenza, “ridimensionandone” l’impatto in termini ambientali ed energetici. Tutto questo, nel complesso, consentirà anche di ridurre i prelievi di acqua dall’ambiente, contribuendo a sviluppare un servizio sempre più resiliente e sostenibile".

"Questi lavori - dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli - vanno a migliorare le condotte vetuste su alcune zone del nostro territorio, andando così ad eliminare le perdite. Grazie ad Acque per questi importanti investimenti. L’impegno del Comune è quello di affiancare l’azienda affinché lavori come questo possano essere estesi anche ad altre zone in cui siamo in difficoltà, a causa di perdite frequenti dovute a condotte oramai obsolete".

Fonte: Acque SpA

