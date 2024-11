"La Malattia di Parkinson... impariamo a conoscerla", l'incontro nella Giornata nazionale al San Giuseppe

“La Malattia di Parkinson… impariamo a conoscerla” è il titolo dell’incontro aperto ai cittadini e organizzato per domani venerdì 29 (dalle 15 alle 17.30) dagli specialisti della Neurologia dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, in occasione della Giornata Nazionale Parkinson 2024 (30 novembre). La Giornata è una delle occasioni più importanti per fare luce sulla malattia, nell’ottica di migliorare l’approccio integrato alla cura e la relazione terapeutica tra medico e paziente.

Presso la Sala Galleria, al piano terra dell’ospedale San Giuseppe, si parlerà di che cos’è la malattia di Parkinson, delle terapie più innovative e del fondamentale ruolo dell’attività motoria per migliorare la qualità di vita dei pazienti. L’incontro pubblico è promosso dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus con il patrocinio di Società Italiana Parkinson.

Alle 15 introdurrà il Direttore della struttura di Neurologia di Empoli, Leonello Guidi, seguiranno le dottoresse Stefania Brotini con “Malattia di Parkinson: sintomi motori e non motori”; Sara Giannoni con “Nuove prospettive terapeutiche presenti e future”; Maria Letizia Bartolozzi con “Il ruolo dello sport, attività complementari e fisioterapia”. Spazio, infine, sarà lasciato ad alcuni pazienti presenti che racconteranno le loro esperienze, prima delle conclusioni e dei saluti.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate