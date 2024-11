Nassirya, approvata all'unanimità mozione per ricordare caduti. FdI: "Morti per ridare libertà a quei paesi"

"Ieri sera si è svolto il consiglio comunale a Castelfiorentino e Fratelli d'Italia ha presentato e discusso la mozione DIFESA DELLA MEMORIA DEI MARTIRI DI NASSIRYA E DEI CADUTI ITALIANI IN TUTTE LE GUERRE. Abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta di impegnarsi a prendere le distanze da qualsiasi comportamento lesivo della memoria dei nostri caduti a Nassiriya, di condannare formalmente prese di posizioni di quei rappresentanti istituzionali che si rifiutano di partecipare a qualsiasi commemorazione dei militari caduti, di continuare a tenere viva la memoria dei caduti italiani, sensibilizzando, soprattutto nelle scuole, le nuove generazioni al rispetto dei valori della Patria, della Costituzione, della Pace, del Tricolore e della Libertà. Inoltre, di trasmettere il testo della mozione, come formale ringraziamento per l'importante lavoro svolto ogni giorno a difesa della libertà, della sicurezza in Italia e all'Estero, ai Comandanti territoriali delle Forze Armate competenti sul nostro territorio.

Ringrazio, continua la Capogruppo Urso, il consiglio comunale tutto, il Sindaco, la giunta a conferma che eventi importanti storici che riguardano i nostri caduti in guerra per ridare la libertà in quei paesi dove gli è stata sottratta, non esistono colori o appartenenza politica. In questi giorni stiamo assistendo ad un vero e proprio assalto fisico e verbale alle nostre forze dell'ordine e tutto ciò è davvero inaccettabile.