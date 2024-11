Sapori e saperi al Desco 2024: nel cuore di Lucca un viaggio nelle tradizioni toscane

Per due fine settimana, dal 30 novembre, l’appuntamento per chi ama la qualità, le tradizioni e la cultura legate al cibo è a Lucca, nel cuore del centro storico tra i chiostri del Real Collegio.

#Sostenibilità è il filo conduttore di questa edizione, intesa non solo come valorizzazione del buon cibo, dei prodotti a chilometro zero e delle buone abitudini alimentari, ma anche come attenzione all’ambiente, con l’utilizzo di materiali riutilizzabili, noleggiabili o riciclabili.

Dalla farina di neccio della Garfagnana al lardo di Colonnata, dal tartufo bianco di San Miniato ai formaggi e all’olio di frantoio questo e molto altro quello che potrete trovare tra i banchi degli oltre 60 espositori presenti, espressione di un vasto territorio che abbraccia le province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa.

La manifestazione propone inoltre un ricco programma con oltre 30 eventi nell’arco dei 4 giorni: degustazioni guidate di vini, olio, formaggi, birra, miele, castagne e salumi, showcooking, conversazioni tematiche, laboratori per bambini ed eventi dedicati alla cultura del cibo.

Ospite d’onore dell’edizione 2024 è l’Emilia che sarà protagonista con i suoi prodotti e le sue tradizioni degli eventi “Un ospite in cucina”, in cui la tradizione enogastronomica di questa terrà si confronterà e dialogherà con le tipicità del territorio della Toscana Nord-Ovest. Cuochi emiliani e toscani collaboreranno per esaltare i parallelismi e le differenze tra i due territori, al di qua e al di là dell'Appennino.

Su prenotazione sarà possibile assistere a incontri unici, dove prodotti simbolo come il prosciutto Bazzone della Garfagnana e il Parma, il Lardo di Colonnata e la Pancetta Piacentina, o ancora la Finocchiona e il Salame Felino, saranno messi a confronto. Le affinità e le peculiarità emergeranno anche tra formaggi come il Pecorino Toscano e il Parmigiano Reggiano, mentre i Tortelli d'erbetta emiliani si intrecceranno idealmente con i Tordelli lucchesi. Non mancheranno i piatti della tradizione contadina, come la polenta di castagne con ossi di maiale della Garfagnana e il salame fritto con polenta della bassa, o i classici della cucina povera, con la Pasta e fagioli toscana che incontrerà i pisarei e fasò emiliani. Per chiudere in dolcezza, la Torta d'erbi lucchese si confronterà con la Spongata dell'Appennino emiliano, raccontando storie di territori vicini, ma al contemporaneo unici.

Sempre su prenotazione sono disponibili tour di degustazione, guidati da esperti, dedicati ai vini, alla birra, all’olio, ai formaggi, ai salumi, al miele DOP della Lunigiana, l’unica dop in Italia, oltre a Masterclass del vino.

In questo ricco programma non poteva mancare un omaggio al Maestro Giacomo Puccini, a 100 anni dalla morte un’occasione per ricordarlo, nella città che gli ha dato i natali, non solo attraverso le sue opere, ma anche attraverso la sua passione per i piaceri della tavola e per il “buon sigaro toscano” con cui conludere il pasto. Domenica 1 dicembre il seminario “Puccini in un fil di fumo”, celebrerà proprio il legame tra il Maestro e la tradizione del “Toscano”, a cui seguirà una degustazione di sigari accompagnata da delizie gastronomiche locali.

Il Desco ha anche uno spazio dedicato ai bambini con laboratori per realizzare le decorazioni natalizie e giochi per imparare a conoscere i nomi delle piante officinali.

Uscendo dagli spazi del Real Collegio gli eventi continuano dentro e fuori le mura della città con “Esco dal Desco”.

Dalla mostra Giacomo Puccini Manifesto ai percorsi di gusto che portano alla scoperta dei tesori gastronomici, culturali e paesaggistici del nostro territorio, con visite guidate a frantoi, fattorie e aziende agricole che custodiscono le tradizioni locali e le declinano con innovazione. Itinerari per immergersi nella bellezza del paesaggio e nei sapori della nostra terra, con degustazioni che celebrano olio, vino e prodotti tipici.

Inoltre dal 9 al 15 dicembre segnaliamo “I piatti del maestro”, un evento organizzato nell’ambito delle iniziative di Vetrina Toscana nei locali della provincia di Lucca, con l’abbinamento dei piatti di tradizione pucciniana a serate di animazione in cui associazioni teatrali allieteranno il convivio dei presenti tramite recite, canto lirico e rappresentazioni di passi delle opere di Puccini.

Il Desco ti aspetta a Lucca il 30 novembre, 1 dicembre · 7 e 8 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 con ingresso gratuito.

Per riservare il tuo posto ad uno dei tanti eventi in programma si rimanda al sito.

Info: https://www.ildesco.eu/