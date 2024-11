Buongiorno oggi propongo una ricetta che ho cucinato io qualche giorno fa. In dispensa avevo un sacchetto di legumi secchi misti e dietro la confezione c'era scritta la ricetta: "Risotto delle Crete Senesi". Mi è piaciuta e ho deciso di farla.

Una zuppa molto buona, avvolgente, saporita, io ho l'ho fatta molto soda ma se volete potete utilizzare più brodo o acqua per farla più liquida, dipende da i vostri gusti. Poi avevo i funghi prataioli, in genere prendo i funghi interi, ma questa volta per comodità gli ho presi già a fette, li ho cucinati in maniere semplice per poi metterli come guarnizione sopra la zuppa una volta pronta.

La foto l'ho scattata io prima di mangiarla, anzi avevo già affondato il cucchiaio nella zuppa ma poi mi sono fermata in tempo.

Ho appena scoperto che i funghi prataioli e i funghi champignon (nome francese) sono la stessa cosa, premetto che non mi intendo di funghi, mi piace mangiarli quelli comprati e sicuri.

Zuppa Solare delle Crete Senesi

Ingredienti per 4 persone

350 gr di legumi misti: orzo perlato, lenticchie, lenticchie decorticate, acquistati in sacchetto secchi.

Olio extravergine di oliva (qualche cucchiaio)

Un litro e mezzo di brodo vegetale o acqua

Un bicchiere di passata di pomodoro o 250 gr di polpa di pomodoro

Sale

Pepe

Funghi trifolati per guarnire

Una vaschetta da 300 gr di funghi affettati prataioli o quelli che vi piacciono di più

1 spicchio di aglio

Qualche foglia di prezzemolo

Un pezzetto di dado vegetale

Pepe o peperoncino q.b.

Olio di oliva

Sale

Preparazione della zuppa:

mettete in una pentola 350 gr di zuppa delle Crete senesi con qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva toscano per farlo insaporire. Aggiungete l’acqua o il brodo, poi la polpa di pomodoro e salate. Lasciate a fuoco medio per 40 minuti. Potete servirlo così come appare oppure con fette di pane grigliate e strofinate con aglio. Preparazione dei funghi. In una casseruola mette un po’ di olio, poi fate un trito fine con aglio e prezzemolo, aggiungete i funghi tagliati e poi il pezzetto di dado vegetale, poi metteteci un cucchiaio di brodo, quello della zuppa. Fate cuocere per circa 20/30 minuti a fiamma bassa o fine a che i funghi sono pronti. Una volta che avete messo la zuppa nei piatti guarnite con uno o due cucchiai di funghi. Il resto potete farci delle bruschette o utilizzarli per pasta o risotto.

Michela

