Anche la Loggia del Porcellino si illumina con il Natale, mercato tradizionale meta dei turisti del mondo

Sono state accese oggi, venerdì 29 novembre, le tradizionali luminarie natalizie allestite dagli operatori di uno del mercati turistici più famosi al mondo, quello della Loggia del Porcellino, alla presenza della Sindaca Sara Funaro, dell’Assessore allo Sviluppo Economico Jacopo Vicini, del Presidente delle imprese del mercato Nicola Abatangelo, del Presidente Confesercenti Città di Firenze Santino Cannamela e del Responsabile Confesercenti Città di Firenze Lapo Cantini.

Le luminarie del Mercato realizzate dall’associazione degli operatori del mercato, in collaborazione con Comune di Firenze e Confesercenti città di Firenze illumineranno l’intero perimetro della Loggia per tutte le festività natalizie.

“Anche il mercato del Porcellino si ‘accende’ in vista del Natale. – ha detto la sindaca Sara Funaro - Una festa di luci e colori per vivere appieno questa atmosfera magica in un luogo simbolico per il commercio fiorentino, per la tradizione e l’identità della nostra città. Grazie a Confesercenti e agli operatori del mercato, sempre impegnati a organizzare tante iniziative”.

“Abbiamo voluto come sempre dare il nostro piccolo ma significativo contributo all’illuminazione natalizia di una delle più belle città del Mondo.” commenta Nicola Abatangelo all’atto di accensione delle luci natalizie - Speriamo che l’allestimento di quest’anno piaccia a clienti e residenti”.

“All’accensione delle luci del mercato del Porcellino seguiranno in queste ore e giorni molte altri eventi similari con i tanti centri commerciali naturali presenti nei n. 5 quartieri della città. Nonostante tutte le avversità, il commercio tradizionale si conferma importante protagonista delle ‘nostre’ festività natalizie e dei progetti di animazione territoriali che le caratterizzano” ha poi aggiunto Santino Cannamela, Presidente Confesercenti Città di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa

