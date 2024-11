Consorzio di Bonifica Toscana Nord ottiene certificazione ambientale EMAS

Efficienza, impegno a favore dell’ambiente, trasparenza nel rendicontare i risultati: così il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha ottenuto l’ambito certificato ambientale EMAS. La notizia è arrivata in queste ore dalla sezione EMAS Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit che, nella seduta del 21 novembre, ha deliberato la registrazione del certificato per il Consorzio, valido fino a marzo del 2027. La registrazione sarà comunicata anche alla Commissione Europea mentre l’organismo competente a livello nazionale per la verifica è il Ministero dell’Ambiente.

Un riconoscimento al lavoro fatto dall’ente di bonifica in questi anni che sugella un lungo iter di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, a partire dalla dichiarazione di emergenza climatica del 2019 a seguito della quale la politica ambientale dell’Ente ha operato in molteplici direzioni, quali:

“Abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo – sottolinea il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord Ismaele Ridolfi – il prestigioso coronamento di uno sforzo collettivo fatto nel corso degli anni e a cui hanno contribuito tutti i dipendenti dell’ente a cui va il mio ringraziamento. Sono felice di poterlo condividere con loro a pochi giorni dalla fine del mio mandato e di certo sarà un valore aggiunto per la futura amministrazione del Consorzio, un impegno a rendere sempre più sostenibile il nostro lavoro in un’ottica di miglioramento continuo, sia nella gestione delle procedure interne sia nell’approccio operativo con il territorio. EMAS si aggiunge alla certificazione integrata "Qualità, Ambiente, Sicurezza" e insieme rendono il Consorzio di Bonifica Toscana Nord un esempio da seguire. Non sono solo bollini da esibire, ma il riconoscimento tangibile e visibile di un sistema di gestione in continuo miglioramento per l’ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro. Un ringraziamento particolare – conclude – per il ruolo svolto dal gruppo qualità, dal direttore generale Nicola Ghimenti, dal coordinatore del gruppo, il vicedirettore Maurizio Perna, responsabile del sistema integrato, e dai dipendenti Avolio, Conti e Filippeschi che hanno seguito passo dopo passo l'audit di certificazione nei diversi ambiti di attività".