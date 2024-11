Giani: “Forte attenzione del bilancio regionale alle opere per la mobilità fiorentina”

Tranvia e interventi di nuova viabilità per favorire entrata e uscita dalla città. La proposta di bilancio approvata lunedì scorso dalla giunta regionale prevede anche risorse importanti per rispondere alle esigenze di mobilità fiorentina.

“Ci sono tre opere significative per un più funzionale assetto della mobilità a Firenze – sottolinea il presidente Eugenio Giani - tra gli interventi sostenuti dalla Regione, in un rapporto sinergico e di collaborazione con la sindaca Funaro e l’assessore Giorgio. Saranno 54 – spiega - i milioni di euro destinati al sistema delle tranvie per completare il finanziamento della linea Firenze – Bagno a Ripoli, di cui è già avviata la prima cantierizzazione. Questa cifra – ricorda Giani - si aggiunge ai 16 milioni che sono già stati concordati l’anno precedente, in prospettiva dell’appalto. Ci sono poi i 30 milioni destinati alla realizzazione della viabilità connessa alla tranvia adiacente al fosso Macinante: un intervento che consente di creare un’alternativa di ingresso e uscita dalla città nel versante ovest, dalla manifattura tabacchi fino alla Piagge, per un miglior collegamento tra Firenze e la sua Piana. Siamo ad un buon livello di progettazione – sottolinea il presidente- e queste risorse potranno consentire, finito il progetto, di creare, appunto, un altro asse stradale di ingresso e uscita dalla città, in funzione sinergica con la tranvia attualmente nel percorso finale di progettazione. Un terzo intervento, per il quale sono previsti 1,8 milioni di euro, riguarda la viabilità da Ponte a Greve verso Scandicci. Si tratta di risorse per l’ampliamento della strada che si aggiungono ai 5 milioni già stanziati per l’allargamento dello svincolo della Fi-Pi-Li che immette nella viabilità ordinaria fiorentina. Far crescere una mobilità sostenibile ed efficiente a Firenze – conclude il presidente – è un obiettivo importante e per questo la Regione è concretamente al fianco dell’Amministrazione comunale”.

Fonte: Toscana Notizie

