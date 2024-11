Gsk Vaccines, la Provincia: "Massima chiarezza su piano investimenti futuri e gestione uscite volontarie incentivate"

“A fronte dell’annuncio di 260 milioni di euro di investimenti in due anni nella provincia di Siena in una fase congiunturale così complessa ma allo stesso tempo anche della previsione di 270 uscite volontarie incentivate, auspico che l’azienda, in un’ottica di trasparenza verso le lavoratrici e i lavoratori e massima collaborazione con il territorio, illustri i contenuti del piano industriale in un incontro con istituzioni locali, regionali, nazionali, parti sociali e rappresentanti dei lavoratori”.

Lo sottolinea Agnese Carletti Presidente della Provincia di Siena a proposito delle comunicazioni da parte della Gsk Vaccines evidenziando come “la volontà dell’azienda di continuare ad investire nel sito di Rosia – Siena, innalzando la competitività dello stabilimento, rappresenta sicuramente una buona notizia in prospettiva per il futuro anche del sistema economico della nostra provincia in una fase così delicata. Investimenti che il sistema delle istituzioni, una volta presa coscienza, è pronto anche ad accompagnare; allo stesso tempo, ci aspettiamo massima chiarezza e impegni certi rispetto agli investimenti annunciati, al mantenimento dei livelli occupazionali e alla gestione delle uscite preventivate”.

