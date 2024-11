Lavori di asfaltatura alla prima rotonda di Incisa

Sono in programma dalle 21 di martedì 3 alle 6 di mercoledì 4 dicembre e dalle 21 di mercoledì 4 alle 6 di giovedì 5 dicembre le asfaltature riguardanti la rotonda tra via XX Settembre, SR69 e Via Marconi, e nella giornata di mercoledì 4 dicembre di Piazza Capanni a Incisa.

I lavori che interessano la rotonda si svolgeranno in orario notturno istituendo, nelle notti di martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, tra le ore 21 e le 6, un divieto di transito nell’area interessata dai lavori.

Itinerari alternativi

Per i mezzi con massa inferiore alle 3,5 t questa è l’indicazione dei percorsi alternativi:

- per i veicoli provenienti da Figline divieto di accesso verso via Roma all'altezza di via F.Ili Rosselli e direzione obbligatoria a destra verso via F.lli Rosselli/viale Marconi fino a via Puccini con direzione obbligatoria a destra all'intersezione con via Nazionale;

- per i veicoli con provenienza dal casello autostradale Incisa Reggello con direzione di marcia verso Figline divieto di accesso in via Nazionale all'altezza di via Olimpia (lato via Laura) e direzione obbligatoria verso via Olimpia con percorso indicato verso via Laura, viale Brucalassi e via San Francesco d'Assisi con direzione obbligatoria a destra all'intersezione con via Roma;

- per i veicoli con provenienza da viale XX Settembre e dalla SP 1 Aretina da San Donato con direzione di marcia verso Figline divieto di transito - eccetto frontisti - in via Roma all'altezza di via Laura/via Olimpia e direzione obbligatoria a destra verso via Laura con il percorso da viale Brucalassi e via San Francesco d'Assisi per rientrare in via Roma;

- per i veicoli con provenienza dalla SP 1 Aretina da San Donato diretti verso il casello autostradale di Incisa Reggello indicazione direzione obbligatoria a sinistra verso il ponte sull'Arno in località Fornaci, comune di Reggello.

Per i veicoli sopra le 3,5 tonnellate si dovrà percorrere l’itinerario alternativo attraverso Pian di Rona nel comune di Reggello.

Inoltre, negli stessi giorni e nelle stesse ore notturne, viene istituito in via San Francesco d'Assisi un senso unico di marcia nel tratto compreso tra il parcheggio di piazza Malgrat de Mar e via Roma con direzione consentita da viale Brucalassi verso via Roma, mentre in piazza Capanni viene disposto il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito dalle ore 20 di ciascun giorno fino alle ore 7 del giorno successivo.

Asfaltatura di piazza Capanni

Nella giornata di mercoledì 4 dicembre, per permettere l’asfaltatura in piazza Capanni, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutta la giornata fino al termine dei lavori di asfaltatura, con divieto di sosta con rimozione forzata anche in piazza Parri negli stalli di sosta collocati lungo il lato del perimetro delimitato da recinzione con ringhiera e negli stalli adiacenti lo stallo di sosta riservato agli invalidi lungo il lato via F.lli Rosselli.

Tutti i provvedimenti (che dureranno per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle asfaltature) saranno opportunamente comunicati da apposita segnaletica stradale. Si prega di prestare massima attenzione alla segnaletica provvisoria presente in loco e a tutte le esigenze di circolazione.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate