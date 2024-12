Atteggiamenti aggressivi verso il personale di un centro socio-sanitario, multa da 1000 euro

I Carabinieri del NAS di Livorno, in collaborazione con il Comando Provinciale, hanno sanzionato un uomo noto alle forze dell’ordine per atteggiamenti aggressivi e intimidatori verso il personale di un centro socio-sanitario della provincia. L’episodio, segnalato dalla Direzione Generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ha portato a un’istruttoria e alla comminazione di una multa di 1.000 euro, in base alla Legge n.113/2020, che sanziona condotte violente e offensive contro operatori sanitari. L’Arma prosegue con monitoraggi e interventi per garantire la sicurezza nelle strutture sanitarie della provincia di Livorno.