Il mercatino di Ailo accende il Natale di Firenze

Il Natale a Firenze si accende con l'inaugurazione del mercato di Natale di Ailo, un evento imperdibile che unisce tradizione, artigianato e innovazione. L'appuntamento è fissato per i prossimi 6, 7, e 8 dicembre e sarà ospitato dal Tepidarium, al giardino dell’Orticoltura, che per l’occasione, si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio.

Si tratta della fiera natalizia più antica di Firenze, organizzata da signore di diverse nazionalità che lavorano intensamente e con tanta allegria per creare un'atmosfera natalizia.

Al bazar di Ailo, l’ingresso è libero, si potranno trovare occasioni diverse: abbigliamento e accessori vintage, bigiotteria, vestiti per bambini lavorati a maglia e all’uncinetto, decorazioni natalizie artigianali, libri in italiano e in inglese, giocattoli, oggettistica, scarpe e bric-à-brac.

Anche quest’anno non mancherà la lotteria con premi davvero importanti e originali.

La fiera si prospetta come un’occasione per comprare i regali natalizi, per assaggiare gli originali brownies americani e altre gustose vivande.

Il bazar di Natale di Ailo si propone dunque come un'opportunità per godere dell'atmosfera unica che solo Firenze sa offrire durante le festività natalizie.

Tutti i soci seguono come slogan "the spirit of giving" ovvero "lo spirito di donare", infatti tutto il ricavato, come ogni anno, sarà devoluto interamente ad associazioni solidali senza scopo di lucro di Firenze e dintorni.

Ailo – American International League Of Florence

Fondata a Firenze nel 1975, Ailo è un’organizzazione no-profit che riunisce volontari provenienti da ogni parte del mondo. Durante il corso dell’anno realizza programmi di assistenza sociale e iniziative benefiche, che hanno permesso di supportare fino ad oggi oltre 360 organizzazioni locali. AILO favorisce da sempre le piccole associazioni solidali che affrontano le realtà quotidiane del territorio di Firenze e provincia, basate sul lavoro dei volontari. Il ricavato di ogni iniziativa è devoluto totalmente in beneficenza per realizzare progetti legati al sociale. Il Comune di Firenze ha conferito a AILO il Premio Marzocco come testimonianza dell’impegno importante sostenuto da oltre 50 anni nel settore del sociale.

Fonte: Ufficio Stampa