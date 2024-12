Si terrà il 6 e il 7 dicembre nell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese la terza edizione di “Specializzando in prima linea. INFORMAZIONE IN FORMAZIONE! Dalla Simulazione alla Teoria dell’Emergenza Pediatrica”, organizzata dalla Scuola di Specializzazione in Pediatria e Neonatologia dell’Università di Siena, diretta dal professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria dell’Aou Senese. Il 6 dicembre si terrà la prima giornata dedicata interamente al tema della simulazione dagli aspetti teorici a quelli pratici e si svolgerà nelle aule pediatriche del lotto 4 piano -4; nello spirito del confronto e della condivisione parteciperanno all’evento anche specializzandi in Pediatria delle Università di Salerno e Napoli. Il 7 dicembre invece, nell’aula magna del centro didattico, si terrà una lunga giornata di confronto tra vari professionisti con gli stessi medici specializzandi, dopo i saluti istituzionali curati dal professor Roberto Di Pietra, dalla professoressa Paola Piomboni e dalla professoressa Antonella Naldini, rispettivamente rettore, delegata alla didattica e direttrice del Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell’Università di Siena, dal professor Antonio Barretta e dalla dottoressa Maria De Marco, rispettivamente direttore generale e direttrice sanitaria dell’Aou Senese.

“Shock in età evolutiva, intossicazioni in pronto soccorso, alterazioni del sistema operatorio, neurologia pediatrica, traumatologia pediatrica, gastroenterologia pediatrica, neonatologia e cosa abbiamo imparato” sono le sessioni in programma. La giornata si concluderà con il “Dancing for children, Christmas edition”, cena spettacolo al Papillon di Monteroni d’Arbia il cui ricavato andrà in beneficenza all’Associazione Insieme per i bambini, che opera a supporto della Pediatria dell’Aou Senese.

Fonte: Aou Siena

