Nuovo look per le strade, altri 180mila euro per gli asfalti

Strade, prosegue l’operazione nuovi asfalti. Il Comune di Bagno a Ripoli ha stanziato altri 180mila euro per rifare il manto stradale su alcune arterie del territorio. I lavori, stavolta, interesseranno via di Quarate, via del Carota e via della Martellina.

“Va avanti il piano asfalti dettato da una programmazione puntuale della nostra amministrazione, grazie anche all’ottimo lavoro degli uffici – commenta l’assessore ai lavori pubblici Corso Petruzzi -. Si tratta di manutenzioni straordinarie di alcuni tratti stradali che avevano bisogno e necessità di un ripristino importante della pavimentazione stradale per garantire sicurezza di chi le percorre e decoro: priorità su cui continueremo a investire”.

In questi giorni sono in corso i lavori di asfaltatura in via di Quarate, nel tratto in corrispondenza del centro abitato. Da domani partiranno i lavori anche in via del Carota, nel tratto compreso tra via Baroncelli e il civico 9, procedendo in direzione di via Roma. Poi toccherà a via della Martellina: sarà riasfaltato il tratto compreso tra l'intersezione con via Matteotti fino al civico 16.

Fonte: Ufficio Stampa

