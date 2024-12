A Empoli una delle voci più belle d'Italia: Antonella Ruggiero in concerto all'Excelsior

04"Ti sento / La musica si muove appena / Ma è un mondo che mi scoppia dentro". Sono versi che chiunque ha sentito, parole che hanno fatto la storia della musica italiana, intonate da una delle voci più sublimi dei nostri giorni.

Ora quella voce sarà a Empoli, quella canzone salirà sul palco del Cinema Teatro Excelsior. Il merito è di Antonella Ruggiero, una delle cantanti più note e apprezzate del panorama italiano. Ha fatto a lungo parte dei Matia Bazar prima di una strepitosa carriera da solista.

Nell'ambito di LiberaMente ecco che Ruggiero arriva a Empoli il 20 dicembre dalle 21 per uno spettacolo che promette scintille e emozioni. Assieme a lei si esibiranno Roberto Olzzer al pianoforte e organo liturgico e Roberto Colombo al vocoder e synth basso.

Un ultimo grande show che è ultimo solo in ordine cronologico. Assieme a Fiesta, sempre a dicembre e sempre all'Excelsior, è uno degli eventi che fanno da traino per il 2025, il quale sotto la direzione di Parlato si preannuncia come un anno di nomi altisonanti per il cinema teatro empolese.

I biglietti di LiberaMente sono disponibili su ciaotickets ma anche al teatro Excelsior o al locale C.risiamo, che avrà un suo spazio nel teatro per un aperitivo sfizioso.