PNRR, alla Città Metropolitana 341mila euro per l'accessibilità dei servizi pubblici digitali

L’iterazione con la Pubblica amministrazione da parte degli utenti si sta spostando sempre di più sui canali digitali e il Pnrr - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto anche finanziamenti dedicati alla digitalizzazione, con l’obiettivo di dare impulso al rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese.

Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili grazie alla digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA, l’Ufficio Sviluppo Sistema Informativo e Progetti di Innovazione Tecnologica della Città Metropolitana di Firenze ha richiesto e ottenuto, per il Progetto PNRR Accessibilità 1.4.2, “Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali”, un finanziamento di 341.600 euro.

"Per favorire il processo di digitalizzazione dei nostri servizi vanno individuate non solo le migliori pratiche per offrire online procedimenti amministrativi e gestionali di semplice accesso ma anche per diffondere, all'interno dell'Ente, la cultura dell'accessibilità senza barriere al mondo digitale" dichiara il Vice Sindaco metropolitano Alessio Mantellassi che ha la delega all'Innovazione e digitalizzazione.

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità dei servizi pubblici digitali per consentire ad un numero sempre maggiore di persone l’accesso alle informazioni e alle risorse messe a disposizione dalle pubbliche amministrazioni, puntando all’inclusività e allo sviluppo di nuove tecnologie con un’attenzione particolare alla sfera della disabilità.

Si tratta, in particllare, della formazione ai dipendenti dell’amministrazione della Città metropolitana, con l’obiettivo di diffondere la cultura, le soluzioni e le best-practices in tema di accessibilità ai contenuti digitali a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel processo di creazione e pubblicazione sui canali online dell’ente.

Le fasi in cui si articola la realizzazione degli obiettivi del progetto finanziato dal Pnrr riguardano la fornitura di tecnologie assistive e software per i lavoratori con disabilità dell’ente, assicurando la copertura di almeno il 50% del fabbisogno per i lavoratori con disabilità come “screen reader”, ingranditori, tastiere e mouse speciali.

Altro tema è la formazione ai propri dipendenti con focus specifici in tema di accessibilità per fornire le conoscenze necessarie affinché i contenuti digitali, attraverso un'impaginazione corretta dei testi, un semplice sistema di navigazione e contenuti facilmente leggibili e comprensibili, siano fruibili a tutti, anche alle persone con disabilità, alle persone anziane, alle persone che fanno uso di tecnologie assistive; ulteriore obiettivo da conseguire è quello di ridurre di almeno il 50% del numero delle tipologie di errore di accessibilità su due servizi digitali: per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali e per le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico relativamente alle pagine del sito del servizio successive al login dell'utente.

Per il raggiungimento gli obiettivi sono state coinvolte l’Area Amministrazione e Transizione Digitale e l’Area Risorse Umane della Città Metropolitana di Firenze, oltre ai fornitori selezionati di tecnologie assistive, per la realizzazione dei percorsi formativi e per gli adeguamenti del software dei servizi web per il miglioramento di accessibilità.

AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), in qualità di Soggetto attuatore dell’Investimento 1.4.2, Missione 1, Componente 1 del PNRR, in virtù dell’Accordo stipulato in data in data 14 dicembre 2021, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e AgID stessa, ha stipulato un Accordo di collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, per il raggiungimento dei milestones e target associati alla misura di riferimento. Il progetto si concluderà entro il 30 aprile 2025.

Per tutti gli altri progetti Pnrr dedicati alla Digitalizzazione per i quali la Città Metropolitana di Firenze ha ottenuto ulteriori finanziamenti, si rimanda alla pagina web dedicata: https://www.cittametropolitana.fi.it/pnrr-i-progetti-della-citta-metropolitana-di-firenze/progetto-pnrr-digitalizzazione-m1c1/

Fonte: Città Metropolitana di Firenze