Circoli in festa, torna la Notte Rossa di Arci Toscana

Sabato 7 Dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana: la festa che ogni anno rende omaggio agli oltre 1000 Circoli e associazioni affiliate alla più grande associazione culturale toscana, offrendo loro un’unica e grande cornice identitaria. Oltre i Muri - Comunità resistenti, sarà lo slogan di questa 7a edizione che porterà concerti, dibattiti, cene, serate di ballo e molto altro nei Circoli, Case del popolo e associazioni affiliate all'Arci in Toscana, per una serata speciale in cui riscoprire una volta in più il profondo valore della socialità all'interno delle nostre comunità resistenti. La Notte Rossa si ripropone così come un vero e proprio grande evento diffuso e lo fa puntando su quelle qualità caratteristiche dell'Arci, la socialità, la solidarietà, l'inclusione e l'accoglienza. Anche quest’anno saranno circa 250 i Circoli e le associazioni che aderiranno all’iniziativa della Notte Rossa, offrendo ai circa 150.000 soci e socie Arci della Toscana l’opportunità di scegliere il proprio evento preferito, all’interno di un ricco cartellone di concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, dibattiti, camminate e cene sociali.

"La Notte Rossa con tutta la sua capacità di raccontare il mondo delle Arci della Toscana – spiega il Presidente di Arci Toscana Simone Ferretti – segna in questa settima edizione un altro tassello che rappresenta con i numeri quanto ancora oggi Arci riesce ad essere diffusa e generatrice di momenti di socialità e di cultura. Iniziative che ci parlano di spazi di cura del territorio e della sua comunità, secondo una idea di contrasto alle disuguaglianze e alle divisioni che attraversano il nostro paese, oltre i muri di confini identitari per limitare le libertà e il diritto di dissentire, la Notte Rossa diventa spazio di libertà creativa. Un grazie va ai comitati territoriali e ai volontar3 senza i quali tutto questo non sarebbe possibile".

Tra gli oltre 250 eventi in programma tante serate di musica dal vivo come il concerto dei C'mon Tigre alla Casa del Popolo di Grassina e il live del Francesco Cavestri Trio al Pinocchio Jazz di Vie Nuove a Firenze. Tra gli eventi più significativi da sottolineare quello che si svolgerà al Circolo Arci di Donoratico con l'incontro Pace in Palestina, un momento di riflessione al quale parteciperà Walter Massa, presidente nazionale di Arci, Gianluca Mengozzi, Presidente ARCS, oltre ai rappresentati dei Comuni di Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci, al quale seguirà una cena di raccolta fondi a sostegno della campagna nazionale di ARCI e REC in favore della popolazione di Gaza.

Non mancheranno le presentazioni di libri, come "L'altra faccia del benessere. Una storia ambientale nell'Italia contemporanea (1950-1878)" con l'autore Salvatore Romeo al Circolo Alberone di Pisa o quella al Circolo "La Libertà del 1945" di Viaccia a Prato "Il mondo di Berlinguer” a cura di Adriano Chini, o ancora la serata "Rime in Circolo" al Quanto Basta a Grosseto. Spazio poi ovviamente alle tradizioni culinarie, come la Festa del Bordatino a Vicopisano, insieme ad altre decine di cene, aperitivi e dj set di tesseramento. E ancora tombole e momenti di aggregazione e confronto, da Siena a Grosseto fino alla Valdera ed al Valdarno Superiore, passando per i Circoli di Arezzo, dell'Empolese Valdelsa, di Livorno e Pisa.

Un cartellone multiforme quindi che darà un’opportunità a tutte le socie ed i soci, di tutte le età in tutti i territori della Toscana, rilanciando nell’occasione la campagna di tesseramento all’Arci 24/25. Centinaia di eventi che vanno a confermare una realtà in continuo movimento, viva e complessa, che non solo per la Notte Rossa ma ogni giorno, nei territori, vuol contribuire attraverso le proprie attività alla costruzione di una società aperta, accogliente, giusta ed equa, in cui tutte e tutti possano sentirsi

parte di una comunità aprendosi al mondo. Il calendario degli eventi è in continuo aggiornamento, per scoprirli tutti e cercare quello più vicino, seguite la pagina Facebook di Arci Toscana e visitate il sito www.arcitoscana.it alla pagina dedicata.

Fonte: Arci Toscana

Notizie correlate