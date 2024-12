Il Comitato “Degrado a Empoli” incontra il commissario della Polizia di Empoli

Il 18 novembre scorso, il Comitato “Degrado a Empoli” ha incontrato il sindaco Alessio Mantellassi e l’assessore con delega alla Sicurezza Valentina Torrini, sulla annosa questione della sicurezza e di tutte le implicazioni che questa comporta, (sporcizia, persone ubriache e drogate, persone che urinano ad ogni angolo del centro, disturbo della quiete pubblica). Una delegazione di cittadini, con a capo il presidente del Comitato Isacco Cantini, hanno fatto presente le situazioni sopra descritte, al sindaco e all’assessore, ricevendo rassicurazioni.

Il sindaco ha riconosciuto l’esistenza del problema e ha illustrato le politiche per il contrasto del fenomeno, dalla riqualificazione del Parco Mariambini, all’istallazione di più telecamere, all’assunzione di maggior agenti di polizia municipale, tenuto conto la competenza dell’Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, ad una maggiore pulizia da parte di Alia delle zone del centro storico.

Nell’ottica di avere un quadro più preciso della situazione, ieri (4 dicembre) il Comitato ha incontrato il neo commissario di Empoli Giancarlo Consoli, alla presenza dell’assessore Torrini.

Il Commissario, dopo aver ascoltato attentamente le istanze del Comitato, ha delineato per punti ciò che sta facendo dal suo insediamento. Per prima cosa ha rassicurato che, per quanto possibile, sta predisponendo maggiori controlli e pattugliamenti su Empoli, assicurando alla Giustizia tutti coloro che commettano illeciti previsti dalla Legge, seppur in un contesto legislativo che deve essere modificato quanto prima.

Per quanto concerne il disturbo della quiete pubblica causato dallo stato di ubriachezza o uso di droghe, ha detto in modo chiaro che non è problema di sicurezza, ma un problema sociale, chiedendo all’assessore Torrini che i Servizi Sociali del Comune e della AS se ne facciano carico in modo sistematico e non sporadicamente come adesso.

Infine il neo Commissario ha lanciato un grido di allarme sulla mancanza di alloggi abitativi, a canoni calmierati, per le Forze dell’Ordine. Tale situazione rende difficile la richiesta di implementazione degli organici, perché gli affitti sono troppo cari e le retribuzioni degli agenti troppo basse. Anche su questo è stato chiesto aiuto all’Amministrazione Comunale.

Il Comitato, nella persona del presidente, ringrazia l’Amministrazione Comunale ed il Commissario per la loro disponibilità ed il loro ascolto, non scontato di questi tempi. Ci riteniamo al momento soddisfatti delle soluzioni prospettate, invitiamo tutte le forze politiche preseti in Consiglio Comunale, ad adoperarsi per la soluzione migliore delle problematiche citate, ed allo stesso tempo siamo disponibili per ulteriori incontri.

Fonte: Ufficio Stampa

