Innovazione e imprenditorialità protagoniste dello Startup Showcase 2024 di IKIGAI

Dalla startup che punta a ridurre il tempo di sperimentazione dei farmaci attraverso soluzioni innovative, fino a realtà che rivoluzionano il settore agroalimentare con l’intelligenza artificiale: lo Startup Showcase IKIGAI 2024 si è rivelato una vetrina di idee che guardano al futuro, tutte iniziative selezionate nel corso di quest’anno da parte dei programmi di accelerazione di IKIGAI, progetto di Fondazione MPS che con le sue attività dedicate alle nuove imprese supporta progetti imprenditoriali capaci di combinare innovazione, sostenibilità e impatto sociale.

Giovedì 5 dicembre, l’Auditorium del Santa Chiara Lab a Siena ha ospitato l’evento annuale che porta in scena i risultati dei programmi di accelerazione imprenditoriale e professionale promossi da IKIGAI, il programma di accelerazione imprenditoriale e professionale di Fondazione MPS.

Durante il pomeriggio, quindici startup tra quelle selezionate nel 2024 hanno presentato i loro progetti di innovazione, raccontando i traguardi raggiunti grazie al supporto di IKIGAI e al proprio impegno nel trasformare in realtà le idee imprenditoriali. L’evento organizzato da IKIGAI, aperto a fondatori di imprese, investitori e partner di settore, ha messo ancora una volta al centro i giovani e le loro idee per evidenziare l’importanza dello sviluppo di un fiorente ecosistema di startup e il suo impatto sul territorio.

Sul palco gli ideatori delle startup Bitebase, Lemons in the Room, 3Discover, Menumal, Appennino Cycling, Oraltec, Winning Eleven Data, Bmind, TTOP, Transmit, Pausetiv, BM Diagnostics, 4Habits, Ambra e MedicinAmica.

Sono poi intervenuti Daniela Gianpà, responsabile programmazione e valutazione di Regione Toscana, Marco Forte, direttore generale di Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Carlo Rossi, Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

“IKIGAI ha raggiunto la sua maturità diventando un riferimento per le startup early stage in Toscana e non solo - ha dichiarato Davide Cecchini di Pluriversum, partner tecnico di FMPS -, grazie anche agli accordi di collaborazione di FMPS con la Regione e le Camere di Commercio, in grado di proseguire il suo sviluppo in ambiti settoriali specifici di interesse per il territorio: Life Sciences, Intelligenza Artificiale e Imprese Sociali per lo sviluppo delle aree interne.”

Il 2024 è stato un ulteriore anno di crescita per il progetto IKIGAI di fondazione MPS. I programmi di accelerazione hanno supportato dal 2022 complessivamente 65 startup, coinvolgendo oltre 150 founder e consolidando una rete di più di 50 mentor. La community di IKIGAI, in costante crescita, ha raggiunto più di 2.500 membri. Numeri che evidenziano l’impegno di IKIGAI nel creare opportunità di crescita e innovazione, rafforzando il tessuto imprenditoriale e sociale del territorio.

In occasione dello Showcase, è stata annunciata anche l’apertura di nuove call per i programmi IKIGAI 2025. Nel dettaglio, si tratta dei percorsi “IKIGAI STARTUP”, di pre-accelerazione e accelerazione, cuore delle iniziative IKIGAI dirette ai giovani, ai neo-imprenditori e a tutti coloro che vogliono avviare una propria iniziativa imprenditoriale, realizzati in collaborazione con Regione Toscana, che aprono l’esperienza IKIGAI anche ad altri territori della regione; IKIGAI Social Hub, il programma di IKIGAI dedicato a giovani, gruppi e organizzazioni che intendono avviare o hanno già avviato una propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’economia sociale; IKIGAI Talenti che finanzia progetti individuali di crescita e sviluppo di carriera di giovani under-36 che prevedono formazione professionale e training on-the-job in collaborazione col sistema delle imprese.

Fonte: Ufficio Stampa

