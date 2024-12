Buongiorno oggi ringrazio Sabrina per questa ricetta, calda e avvolgente ideale per le giornate fredde. Un piatto, per chi torna a casa tardi e non sa cosa cucinare e se ha questi ingredienti in casa come il cavolo e le patate può prepararlo. Se avete ospiti è un piatto anche bello e colorato da vedere, presentare e buono da mangiare. Le foto che vedete me le ha concesse Sabrina a cui facciamo gli auguri perché oggi è il suo compleanno!

Vellutata con cavolo viola e patate

Ingredienti

2 patate

La metà di un cavolo viola

Semi di girasole e semi di zucca

Pepe nero

Qualche chicco di melograno

Parmigiano grattugiato

Olio extravergine di oliva

Sale

Preparazione

Se avete poco tempo per preparare la cena e stupire i vostri ospiti Sabrina consiglia di mettere in una pentola con poca acqua (non coprire completamente) 2 patate tagliate a cubetti e metà di un cavolo viola tagliato a fette anche grossolane e una presa di sale grosso. Bollite per 15/20 minuti circa dopodiché frullare il tutto. Rimettere al fuoco per pochi minuti girando più volte e poi impiattate. Sabrina ha aggiunto dei semi di girasole e semi di zucca, del pepe nero, qualche chicco di melograno e parmigiano grattugiato in maniera più grossa, infine un giro d’olio, servite la vellutata calda. Chi vuole può aggiungere qualsiasi tipo di decorazione e magari come suggerisce Sabrina dei crostini di pane tostato.

Buon appetito

Sabrina Vigni

