Dalle pratiche alle segnalazioni, Acque lancia le operazioni online

Dall’avvio di una voltura alla domanda per eseguire un nuovo allaccio dell’acquedotto. Dalle pratiche per l’attivazione, la cessazione o il subentro di una fornitura, alle richieste per la domiciliazione bancaria e la bolletta web. Fino alla segnalazione di eventuali guasti sulla rete idrica. Sono solo alcune delle attività legate al servizio idrico integrato di Acque che, da oggi, possono essere svolte direttamente online e senza bisogno di registrazione.

Si tratta di un nuovo tassello nella “rivoluzione digitale” che il gestore del Basso Valdarno sta portando avanti da anni nel rapporto con i propri utenti, attraverso strumenti sempre nuovi, per ampliare e migliorare ulteriormente le possibilità di contatto con i cittadini. Un percorso cominciato dal 2020, in occasione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, quando l’azienda cercò di trasformare un problema in opportunità, tramite il potenziamento di alcuni strumenti già attivi (come la app MyAcque e la bolletta web) e la realizzazione ex-novo di altri canali di contatto, come la videochiamata. Il tutto, però, senza mai intaccare il livello qualitativo dei servizi più tradizionali, come gli uffici al pubblico e il call center.

Adesso, sempre con l’obiettivo di rendere ancora più facile e più semplice la vita degli utenti - mettendo a loro disposizione servizi che fanno risparmiare tempo, evitano gli spostamenti e aiutano a ridurre il consumo di carta e l’inquinamento - tutte le pratiche più importanti legate all’utenza idrica (allacciamento acquedotto, cessazione/attivazione/subentro, voltura, bolletta web, domiciliazione bancaria) si possono avviare direttamente online, su www.acque.net, senza bisogno di accedere a MyAcque né di dover procedere ad alcuna registrazione.

Particolarmente utile anche il nuovo strumento per segnalare le perdite in modo rapido ed efficace. All’interno della sezione “Segnala un guasto”, e sempre senza doversi registrare, è possibile inviare una segnalazione per una perdita idrica, ma anche, ad esempio, per un eventuale guasto a un fontanello o alla rete fognaria. In pochi clic, i cittadini possono così contribuire in modo determinante a un servizio sempre più efficiente per tutti.

Fonte: Acque SpA

